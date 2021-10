Công nương Kate chứng tỏ sức ảnh hưởng về thời trang khi mặc bộ váy có mức giá rất bất ngờ

HHT - Công nương Kate Middleton luôn được coi là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất (nếu không nói là người đứng thứ nhất) về thời trang ở Anh. Điều này đã được chứng minh một lần nữa khi cô vừa xuất hiện với bộ váy có mức giá mà ít người đoán được.

Công chúng ở Anh luôn dành nhiều sự chú ý cho các thành viên Hoàng gia mỗi khi họ xuất hiện, một phần vì trang phục của họ hầu như lúc nào cũng rất đẹp. Trước đây, Công nương Kate và Meghan Markle luôn thay đổi giữa vị trí số 1 và 2 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất về thời trang ở Anh. Giờ đây, khi Meghan đã sang Mỹ thì vị trí số 1 như là “độc quyền” của Kate.

Điều đó đã được chứng minh một lần nữa khi Kate vừa tới thăm ĐH London và cô mặc bộ váy kẻ ca-rô của Zara.

Đây là bộ váy mà Kate “dùng lại”, bởi cô từng mặc nó vào đầu năm ngoái. Và Kate cho thấy rằng, không phải lúc nào các thành viên Hoàng gia cũng mặc những đồ rất đắt tiền. Bộ váy Zara này ban đầu có giá gốc là 89,99 bảng (khoảng 2,8 triệu đồng), nhưng rồi giảm giá xuống còn có 16 bảng (496.000 đồng).

Hồi tháng 1 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi Kate mặc bộ váy này lần đầu tiên, váy đã nhanh chóng “cháy hàng” trên mạng và một số người còn tranh thủ cơ hội để bán lại bộ váy mà họ đã sở hữu với giá 125 bảng (khoảng 3,9 triệu đồng). Còn lần này, sau khi Kate mặc lại chiếc váy, số lượt tìm kiếm váy Zara kẻ ca-rô cũng tăng vọt.

Kate đã chứng minh rằng cô đúng là “Nữ hoàng đồ bình dân”, bởi mặc đồ không đắt tiền mà vẫn đẹp, vẫn gây chú ý.

Công nương Kate luôn gây ấn tượng với phong cách thời trang của mình. Chỉ vài hôm trước, cô mặc chiếc váy lấp lánh, cùng chồng tới dự buổi ra mắt phim No Time To Die. Với bộ váy đó, Kate được nhận xét là nổi bật nhất đêm ra mắt phim, tỏa sáng hơn cả các ngôi sao. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng khen ngợi Kate là trong mọi trường hợp vẫn luôn hỗ trợ chứ không tỏ ra lấn át chồng. Trong khi William - Kate đi trên thảm đỏ, Kate đã quay sang nói gì đó với William, mà các chuyên gia đọc khẩu hình tin rằng đó là cô hỏi chồng: “Are you OK?” (Anh ổn không?).

Đây là video:

Trong lần xuất hiện mới nhất, ngoài bộ váy là “đồ dùng lại”, Kate cũng dùng đôi giày cũ mà cô từng đi từ năm 2016, cho thấy cô rất phù hợp với “danh hiệu” “Công nương tằn tiện” mà công chúng đặt cho.

Thục Hân