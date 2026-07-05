Công thức phối đồ công sở giúp các bạn gái ghi điểm bằng vẻ ngoài tinh tế

HHTO - Chỉ cần vài công thức phối đồ đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể giữ được vẻ ngoài chỉn chu, tinh tế mà không kém phần trendy, đúng xu hướng thời trang.

Bộ suit đồng bộ: Công thức “nữ tổng tài” không bao giờ lỗi mốt

Không gì giúp bạn trông thanh lịch và chuyên nghiệp nhanh bằng một bộ đồ suit đồng bộ. Hãy ưu tiên những gam màu tươi sáng như xanh pastel, vàng bơ, hồng phấn hoặc beige để tổng thể trông nhẹ nhàng và trẻ trung hơn.

Kết hợp cùng giày slingback (kiểu giày có phần đế hở, được cài với quai mảnh), túi tote da lộn và một cặp kính đang lên xu hướng là đủ để tạo nên hình ảnh một cô nàng công sở hiện đại, tự tin và đầy năng lượng.

Blazer oversized + chân váy ngắn: Thanh lịch mà vẫn hợp thời trang

Để chọn một bộ trang phục đi làm thoải mái và trendy, chân váy ngắn hoàn toàn có thể trở thành “vũ khí thời trang” nơi văn phòng.

Bí quyết nằm ở sự cân bằng, hãy phối chân váy mini với blazer dáng rộng và áo cổ cao, hoặc áo sơ mi bên trong. Set đồ này vừa giữ cho bạn trông chuyên nghiệp, vừa cực kỳ thời trang.

Quần soóc âu mát mẻ, lịch sự và giày cao gót nữ tính

Mặc quần soóc đi làm vẫn đảm bảo lịch sự nếu biết lựa chọn kiểu dáng. Thay vì soóc jeans, hãy chọn quần soóc âu dáng rộng. Kết hợp cùng áo tay dài chất liệu mỏng nhẹ, hoặc áo sơ mi linen, tencel sẽ giúp tổng thể trông tinh tế và trang trọng hơn.

Một đôi giày mule họa tiết, hoặc giày cao gót mũi nhọn sẽ là điểm nhấn chính cho set đồ này. Giày cao gót không chỉ thể hiện sự nữ tính, mà còn giúp hình ảnh của bạn trông quyền lực và nghiêm túc hơn.

Váy sơ mi: Cứ mặc là đẹp

Để chống ăn mặc nhàm chán, các nàng văn phòng rất cần những chiếc váy sơ mi cứ mặc là đẹp.

Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng màu nổi để tạo điểm nhấn vòng eo, cùng vài món trang sức ánh bạc, hoặc ánh vàng là bạn đã có ngay một bộ trang phục vừa thanh lịch, vừa có cá tính riêng. Đơn giản, nhanh gọn nhưng luôn hiệu quả.