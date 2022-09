Crush lần đầu kết hợp cùng j-hope: Tái hiện vũ đạo hit "MIC Drop" (BTS) trong MV "Rush Hour"

HHT - Trở lại sau 2 năm vắng bóng vì nhập ngũ, giọng ca "Beautiful" (Goblin) Crush khiến công chúng bất ngờ khi kết hợp cùng main dancer của BTS - j-hope trong sản phẩm mới. Single "Rush Hour" khiến người nghe thích thú với điệp khúc bắt tai, cùng vũ đạo kết hợp mượt mà với động tác tay trứ danh bản hit của "MIC Drop" (BTS).

Rush Hour là đĩa đơn đánh dấu cho màn tái xuất đầu tiên của Crush sau khi xuất ngũ. Ca khúc thuộc thể loại Funk với nhịp điệu sôi động, vui nhộn và dễ nghe. Rush Hour là lời chào của Crush sau 2 năm vắng bóng gửi tới khán giả, cũng thể hiện sự tự tôn của giọng ca Beautiful. Lần kết hợp với j-hope (BTS) này, Crush mang Hip-Hop trở lại với gia tài âm nhạc của bản thân sau một thời gian dài khiến khán giả "chìm sâu" với các bản nhạc R&B. Rush Hour cũng khiến người hâm mộ thích thú với màn khoe vũ đạo hiếm có của Crush.

Tựa đề và lời bài hát sử dụng lối chơi chữ thú vị. Tên ca khúc là Rush Hour, nghĩa là giờ cao điểm. Rush và Crush lại có cách phát âm gần giống nhau. Vì vậy, Rush Hour cũng có thể hiểu là Crush Hour - là thời khắc của Crush đã đến: This is Crush hour.

MV xây dựng dựa trên cảnh tắc đường vào giờ cao điểm. Crush, j-hope và hội anh em của mình xuất hiện và khuấy đảo bầu không khí, đánh bay những bức bối, căng thẳng. Đặc biệt, ở phần điệp khúc, khi nhảy cùng Crush, j-hope đã đem vũ đạo nổi bật của MIC Drop lồng ghép vào vũ đạo của Rush Hour khiến người hâm mộ thích thú.

Tham gia một chương trình radio, Crush đã hé lộ anh và j-hope đã hứa với nhau sẽ cùng biểu diễn Rush Hour trực tiếp trên sân khấu. Cả hai cũng đã cùng quay video challenge dành riêng cho ca khúc này.

Không sở hữu nhan sắc chuẩn nam thần, Crush sở hữu vũ khí thu hút khán giả là giọng hát trầm ấm, ngọt ngào. Anh là một trong những nam ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Giọng ca của Crush quen thuộc với khán giả Việt qua các bản nhạc phim đến từ nhiều bộ phim đình đám như Beautiful (Yêu Tinh), Let Us Go (Hạ Cánh Nơi Anh) hay No Words (Itaewon Class)... Tháng 8/2021, Crush xác nhận đang hẹn hò với Joy (Red Velvet).