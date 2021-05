Cú sốc của Nữ hoàng: Chính Nữ hoàng đã đồng ý cho Harry làm phim với Oprah, vì sao vậy?

HHT - Nữ hoàng Anh đã đồng ý và thậm chí còn chúc mừng Harry về ý định thực hiện loạt phim tài liệu với Oprah, bởi lúc đó bà đã không ngờ là cháu mình sẽ công kích cả gia đình. Nhưng vì sự hiểu nhầm nào mà Nữ hoàng lại đồng ý ngay từ ban đầu như vậy?

Trong tập đầu tiên của loạt phim tài liệu The Me You Can’t See (Con người tôi mà bạn không thể thấy) do Hoàng tử Harry hợp tác với Oprah sản xuất, Harry vẫn chẳng tiếc lời chê trách gia đình, từ ông bà đến cha mình.

Nhưng hóa ra, chính Nữ hoàng đã đồng ý để Harry làm chương trình này.

Theo trang Mail Online - và theo như nhiều tờ báo ở Anh đăng tải sau đó, thì nguồn tin độc quyền của họ ở Cung điện Buckingham cho biết, Nữ hoàng đã nghe Harry nói về chương trình này, nhưng những thông tin mà Harry nói với bà lại khiến bà hiểu nhầm.

Nguồn tin này cho biết, vào năm 2018, Harry đã nói với Nữ hoàng rằng anh muốn hợp tác với Oprah để làm một loạt phim tài liệu về sức khỏe tâm thần. Ý tưởng này của anh nảy sinh sau khi anh được Meghan giới thiệu cho kết bạn với Oprah. Tuy nhiên, những gì Harry nói về loạt phim tài liệu hồi đó lại khá đơn giản, và Nữ hoàng lại tưởng là Harry làm chương trình về sức khỏe tâm thần của những người ở đang trong quân ngũ và các cựu chiến binh.

Chính vì vậy mà Nữ hoàng đồng ý và thậm chí còn chúc những điều tốt đẹp cho kế hoạch của cháu mình.

Để rồi bây giờ, nguồn tin của Hoàng gia nói rằng, cả Nữ hoàng và Thái tử Charles đều rất kinh ngạc khi trong tập phim phát trên Apple TV, Harry lại thực hiện thêm một đợt “tấn công” nhằm vào gia đình, sau những gì anh và vợ anh đã nói trước đó. Trong tập phim tài liệu, Harry bày tỏ sự chán ghét cuộc sống Hoàng gia, cáo buộc gia đình là hoàn toàn “phớt lờ” các vấn đề sức khỏe tâm thần của anh, còn cha anh thì “truyền nỗi đau” lại cho anh, mặc dù, chưa ai xác nhận được những điều anh nói là thật đến mức nào. Thậm chí, Harry còn thẳng thừng nói rằng Hoàng gia “nỗ lực bôi nhọ” vợ anh là Meghan Markle.

Sau vài cuộc phỏng vấn bom tấn, Harry và Oprah lại thực hiện một chương trình nữa, sẽ phát sóng vào ngày mai, 28/5, tức là chỉ một tuần sau tập phim tài liệu phê phán Hoàng gia Anh.

Chưa thể biết là lần này, Harry có lại chê trách gì gia đình nữa không, nhưng xét trên những lần phỏng vấn trước - không một lần nào Harry không “kể xấu” gia đình, thì có lẽ Hoàng gia Anh cũng đã sẵn sàng để đón những đợt “tấn công” mới rồi.

Thục Hân