Cực phẩm "Người Ấy Là Ai": Là cao thủ "thả thính", hứa hẹn bùng nổ ở The Face Vietnam

HHT - Đã có công việc ổn định ở Tuyên Quang, Trần Quang Lâm gây bất ngờ khi tiếp tục ghi danh ở "The Face Vietnam 2022". Trước đây, Quang Lâm từng gây sốt với nickname "hot boy trường y" và bác sĩ điển trai của "Người Ấy Là Ai".

Năm 2020, Trần Quang Lâm từng khiến mạng xã hội "rần rần" khi xuất hiện ở chương trình Người Ấy Là Ai. Nam chính tập 8 mùa này sinh năm 1995, ở Tuyên Quang và làm bác sĩ. Anh còn nhận được nhiều lời khen vì ngoại hình điển trai, chiều cao 1m83 đáng mơ ước. Bác sĩ cực phẩm Quang Lâm và nữ chính "nữ thần thời tiết" Thanh Tâm đã có một cái kết đẹp ở chương trình.

Tuy nhiên, ngoài đời thực, Thanh Tâm và Quang Lâm lại không thể thành đôi. Anh chia sẻ với truyền thông: "Ai cũng mong một kết thúc có hậu nhưng cuộc sống mà, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung thì thời gian chính là liều thuốc để chữa lành tâm hồn. Hiện tại, mình và Thanh Tâm đều đã có cuộc sống riêng và hài lòng với những gì bản thân đang có".

Thời gian gần đây, Quang Lâm đã chia sẻ hình ảnh và video tham gia vòng casting của The Face Vietnam 2022. Quang Lâm tâm sự hiện anh là một bác sĩ ngoại khoa ở Tuyên Quang nhưng anh cũng muốn khẳng định bản thân mình ở lĩnh vực nghệ thuật với vai trò là người mẫu. Đây là lý do anh quyết định trở thành thí sinh của The Face Vietnam năm nay.

Giờ hành chính, Quang Lâm sẽ dành 100% tâm trí cho người bệnh. Còn ngày nghỉ và không cần phải trực, anh muốn bản thân mình được là một người mẫu và diễn viên không chuyên.

Hiện tại, Quang Lâm cũng đang là người mẫu ảnh cho các nhãn hàng, shop thời trang. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh chuẩn soái ca cùng với những dòng "thả thính" khiến nhiều chị em rung rinh như: "Thế nào là hoàn hảo? - Là âm lượng tai nghe vừa đủ để lấn át tiếng ồn - Là đồng hồ báo thức vang lên khi vừa tỉnh giấc - Là yêu một người đúng lúc người đó cũng yêu mình!"; "Anh chỉ thích em 1 lần duy nhất - Và 1 lần đó chính là cả 1 đời!".

Trước khi tham gia chương trình hẹn hò, chàng trai 25 tuổi Quang Lâm từng nổi danh trên mạng với danh xưng "hot boy trường y". Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi có được body 6 múi khiến nhiều người say đắm, Quang Lâm từng rất gầy, chỉ nặng 51 kg. Anh chia sẻ: "Hồi nhỏ, mình gầy gò, hay ốm vặt nên gặp bác sĩ hoài. Dần dần mình nhận ra nếu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật thì cần phải thay đổi bản thân. Từ lúc đó, mình bắt đầu nghiêm túc với chế độ tập luyện và ăn uống của bản thân".

Sau thời gian nỗ lực, kiên trì tập luyện, Quang Lâm đã "lột xác" ngoạn mục, thân hình cơ bắp, bụng 6 múi. Anh thích chơi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông...