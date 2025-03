Cục Quản lý và Phát triển thị trường chỉ đạo nóng vụ Baby Three nghi in "đường lưỡi bò"

HHT - Khi những bê bối của nam diễn viên Kim Soo Hyun đang gây chấn động, một câu thoại tưởng như bình thường của IU trong bộ phim đang gây sốt "When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Một Quả Quýt) bất ngờ viral khắp mạng xã hội.