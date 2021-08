Cùng diện áo khoác ngoài, vì sao nữ chính bản gốc được khen hơn Nam “Hương Vị Tình Thân”?

HHT - Càng xem "Hương Vị Tình Thân", khán giả càng ao ước giá bộ phim học hỏi cả nội dung lẫn tạo hình từ bản gốc của Hàn Quốc thì tuyệt biết bao. Khi đó nữ chính Nam sẽ không bị netizen trừ điểm phần nhìn như bây giờ.

Khi Hương Vị Tình Thân bước sang phần 2, nhân vật chính Nam trở về Việt Nam sau 3 năm bôn ba nơi xứ người thì khán giả đều mong cô sẽ thay đổi ngoạn mục cả về tính cách lẫn ngoại hình.

Quả thực Nam bản lĩnh, tài giỏi hơn xưa, tóc cũng dài ra, style ăn mặc nữ tính hơn nhưng vẫn chưa thể khen là đẹp. Việc Nam diện hoài diện mãi style áo thun với gilê dáng dài khiến tạo hình của cô trở nên cũ kỹ, chưa kể một số bộ may không khéo còn làm lộ nhược điểm cơ thể của người mặc.

Nhớ lại phần 1, Nam chung thủy với combo áo sơ mi kèm áo len cổ tròn bên ngoài, nhìn ấm áp năng động thật đấy nhưng cứ như đang đóng phim truyền hình VTV những năm 2000.

Một style khác mà nhân vật Nam vô cùng yêu thích là áo thun cùng sơ mi kẻ caro bên ngoài, nhìn rất đơn giản và khỏe khoắn đúng với tính cách của cô. Nam mặc một, hai lần thì khán giả thấy ổn nhưng bê nguyên công thức này qua hàng chục tập thì lại trở nên nhàm chán.

Đến khi nhìn sang bản gốc My Only One của Hàn Quốc, khán giả càng ngạc nhiên hơn khi phim Hàn làm từ cuối năm 2018 nhưng style của nữ chính nhìn vẫn hợp mốt chứ không hề bị cũ kỹ.

Xét về vóc dáng thì hai diễn viên Phương Oanh và UEE đều tương đồng. UEE vào vai cô gái nhà nghèo nên không thể diện đồ hiệu lấp lánh, sang chảnh mà toàn trang phục cơ bản, màu sắc trung tính nhưng phối đồ rất ổn.

Có thể thấy diễn viên Phương Oanh đã chuẩn bị phục trang khá giống những gì nữ chính bản gốc đã mặc, đặc biệt là style sơ mi kẻ kèm quần jeans rất năng động khỏe khoắn.

Nhân vật nữ chính của My Only One cũng rất chuộng mặc áo thun ngắn tay kèm sơ mi bụi phủi bên ngoài, tạo thành set đồ đơn giản và rất hợp với tính cách của cô.

Tuy cùng một phong cách ăn mặc nhưng UEE được khen hiện đại hơn Phương Oanh nhờ những chi tiết đơn giản như cắm thùng và sắn gấu quần, chọn áo thun có họa tiết màu sắc ngọt ngào. Còn Phương Oanh lại rất chuộng quần skinny bó sát càng làm lộ vóc dáng mũm mĩm.

Thêm vào đó, nữ chính trong bản gốc của Hàn không cần phong cách tomboy mọi lúc mọi nơi để chứng tỏ tính cách mạnh mẽ của mình. Ngược lại, nhân vật của UEE vẫn khéo léo chọn trang phục có những chi tiết mềm mại như cổ áo đính đá lấp lánh hay những đường nhún bèo xinh xắn để tạo điểm nhấn.

Cô cũng không ngại diện những bộ váy vô cùng nữ tính với viền ren, nhún bèo nhìn ngọt ngào và khác hẳn phong cách quen thuộc của mình.

Ngay cả khi diện váy, UEE cũng khéo léo chọn váy xếp li dáng dài vừa không lo lỗi mốt lại vừa kín đáo. Kiểu trang phục này giúp nữ chính của My Only One dịu dàng, xinh xắn mà không quá điệu đà kiểu cách như tiểu thư.