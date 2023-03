Cùng diện mẫu váy cắt xẻ hiểm hóc, Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh ai nhỉnh hơn?

HHT - Mới đây, ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý khi xuất hiện lộng lẫy trong một sự kiện thời trang tại Singapore. Trước đó, nữ chính "Thanh Sói" Đồng Ánh Quỳnh cũng từng diện thiết kế này của thương hiệu CONG TRI.

High Jewelry Singapore Trunk Show là sự kiện triển lãm những bộ trang sức cao cấp đến từ thương hiệu đá quý hơn 100 năm tuổi, kết hợp cùng tiệc tối dành riêng cho những ngôi sao giải trí nổi tiếng và khách mời VVIP.

Trong sự kiện, Tóc Tiên xuất hiện với hình tượng một quý cô sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ ca sĩ diện trang phục mới nhất trong BST Xuân - Hè 2023 của CONG TRI, với thiết kế cắt xẻ táo bạo và chân váy đuôi cá lộng lẫy. Đây cũng là thiết kế từng được Đồng Ánh Quỳnh diện cho một shoot hình cùng dàn cast Thanh Sói.

Cùng một thiết kế, giọng ca Like This Like That mang đến hình ảnh quý phái, thời thượng khi kết hợp với bộ trang sức cầu kỳ có giá trị lên đến 35 tỷ đồng.

Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh toát lên vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa khi lựa chọn phụ kiện trang sức có kiểu dáng đơn giản, nhẹ nhàng. Với vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút, cặp "chị em cây khế" của Thanh Sói khiến netizen khó phân "thắng - bại" khi diện cùng một mẫu váy.