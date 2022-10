Cùng nhập hội với loạt influencers tham gia sự kiện giáo dục New Zealand lớn nhất năm

Điều gì khiến blogger The Jasmine Guy, Minh Minh Minh cùng nàng thơ Helly Tống phải liền tay check in và tham gia Triển lãm Du học New Zealand năm nay? Cùng khám phá 5 hoạt động nổi bật tại sự kiện và nhân cơ hội này "cheap moment" cùng dàn khách mời xịn xò nhé!

Cập nhật từ N đến Z thông tin du học New Zealand

Là quốc gia đầu tiên có chiến lược bảo trợ và chăm sóc sinh viên quốc tế, New Zealand vẫn luôn chú trọng tạo điều kiện phát triển cho du học sinh. Năm nay, xứ sở Kiwi tiếp tục cập nhật nội dung điều chỉnh về thị thực Post-Study Work Rights - quyền lợi cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp tại New Zealand lên đến 3 năm tùy bậc học. Đây cũng là chính sách đưa New Zealand nằm trong những quốc gia cấp visa đi làm sau đại học tốt nhất thế giới.

Lắng nghe góc nhìn sâu sắc từ chuyên gia về nhiều chủ đề “bắt trend” ở hội thảo

Với loạt hội thảo gồm các chủ đề trendy như Hướng nghiệp trong bối cảnh toàn cầu, Xu hướng phát triển bền vững, Chuẩn bị tiếng Anh du học, teen nhà mình sẽ nhận được lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia trong ngành. Đơn cử như chị Thái Hà - Giám đốc Dịch vụ Tuyển dụng tại J.O.H.N Capital và cũng là chủ kênh tiktok có đến 200 nghìn người theo dõi về những thông tin thú vị về thị trường lao động.

Ngoài ra, triển lãm sẽ trang bị góc Me & My Future Job với những câu hỏi về sở thích và thế mạnh giúp bạn tự khám phá định hướng nghề nghiệp cho bản thân để tìm ra “chân ái” đời mình.

“Càn quét” hơn 40 booth thông tin với các trường hàng đầu New Zealand

Hơn 40 booth thông tin của các trường hàng đầu New Zealand sẽ hỗ trợ các bạn tiếp cận thông tin “chuẩn chỉnh” về lộ trình và các lựa chọn học tập phù hợp để lên kế hoạch du học cho bản thân.

Không những “bỏ túi” kiến thức, bạn cũng sẽ được thể hiện kỹ năng ngoại ngữ thông qua trao đổi trực tiếp với các đại diện trường bằng tiếng Anh.

Săn ngay loạt học bổng hấp dẫn và trải nghiệm các sản phẩm từ xứ sở Kiwi

Bên cạnh chính sách thị thực, học bổng cũng là nam châm thu hút sinh viên quốc tế theo học tại New Zealand. Ngoài học bổng toàn phần từ Chính phủ New Zealand, các học bổng có giá trị ở nhiều bậc học khác đang được các trường triển khai, năm nay sẽ có thêm những học bổng độc quyền chỉ được tiết lộ tại triển lãm. Đây là cơ hội cho các Alice đã “phải lòng” xứ sở thần tiên New Zealand tăng tốc trên đường hạ cánh tại “thiên đường trên mặt đất”.

Người tham dự cũng có thể tìm hiểu thêm về xứ sở Kiwi với cơ hội nhận rất nhiều các sản phẩm hữu ích và thú vị từ đất nước New Zealand.

Mục sở thị trăm điều thú vị về đời sống du học từ hội “ma cũ"

Từ đời sống sinh viên muôn màu đến hành trình “I AM NEW” thay đổi bản thân nơi xứ người, tất cả sẽ được các cựu du học sinh giải mã tại triển lãm. Một thành viên của team “ma cũ” xuất hiện lần này là cậu bạn 2K Ngô Minh Quang - Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại ĐH Otago trước kia rất “thụ động” tìm kiếm môi trường phát huy thế mạnh giờ đã trở thành chuyên viên đầu tư cấp cao tại tập đoàn hàng đầu thế giới về bất động sản Colliers.

Hoặc các bạn cũng có thể gặp cô giáo 9X Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thạc sĩ ngành Giảng dạy và Học tập tốt nghiệp ĐH Canterbury từng “lạc lối” khi định vị bản thân nay đã tự tin đứng lớp tại trường Nguyễn Siêu. Hội “ma cũ” siêu tâm lý này sẽ cùng các bạn chia sẻ và gỡ rối những thắc mắc về hành trang du học tại góc Ask NEW Anything. Để nhập hội cùng các influencers “cất cánh” ước mơ du học, bạn còn chần chờ gì mà không đăng ký tham gia Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022!

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 là sự kiện thường niên lớn nhất về giáo dục New Zealand, được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Lãnh sự quán New Zealand (HCM) và Đại sứ quán New Zealand (Hà Nội). Thời gian sự kiện: + Tại Hà Nội: 8:00 - 12:00, thứ Bảy, 29/10/2022, Khách sạn Melia Ha Noi, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. + Tại TP.HCM: 8:00 - 13:00, Chủ nhật, 30/10/2022, Khách sạn Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1. Độc giả truy cập tại https://bit.ly/NZEduFair1-3 để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia.