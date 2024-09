Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường: Sẻ chia, chữa lành tổn thương sau bão

HHT - Với mong muốn chung tay san sẻ, nâng đỡ những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn... sau thiên tai, chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường" hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trên cả nước. Bão tố qua đi để lại hậu quả nặng nề, nhưng sự đoàn kết, chân thành, tình yêu thương của cộng đồng sẽ giúp xoa dịu, chữa lành phần nào mất mát của các em.

Cơn bão số 3 (bão Yagi) được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Từ ngày 7 đến ngày 9/9/2024, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã càn quét qua nhiều tỉnh thành tại miền Bắc nước ta.

Sự mất mát, đau thương của đồng bào trong thiên tai khiến mỗi người chúng ta đều cảm thấy nhói lòng. Hơn 257.000 căn nhà, 1.300 trường học, 310.000 cây xanh gãy đổ; những phận người bỗng chốc trắng tay khi cơn bão quét qua. Đến nay, các vụ lở đồi, trôi núi, sụt lún sau bão vẫn đang liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương. Bao nhiêu gia đình đã trắng khăn tang, bao nhiêu đứa trẻ mãi mãi không còn hơi ấm của cha mẹ. Và còn đó câu hỏi day dứt: Rồi cuộc đời các em sẽ trôi về đâu khi mất mát, tang thương bất ngờ ập đến?

Bão đi qua, 55 em nhỏ thiệt mạng, mất tích, 8 em còn bị thương đang điều trị ở các bệnh viện. Trường học đổ sập, hư hại, nhiều nơi, các em được tạo điều kiện cho đi học bằng cách học nhờ học tạm, thậm chí có nơi còn quây bạt làm phòng để việc học không bị đứt đoạn trong bão lũ.

Giữa những ngày vất vả mà kiên cường, đau thương mà ấm áp tình người, Báo Tiền Phong luôn sát cánh cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước để có tin tức chính xác, nóng hổi nhất về mỗi người con đất Việt trên những mảnh đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Yagi. Hơn thế nữa, Báo Tiền Phong mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn để thêm nhiều người dân có được manh áo ấm, bữa cơm no, nơi lưu trú an toàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Báo Tiền Phong tiếp tục mong muốn chung tay nâng đỡ những trẻ mồ côi, học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và cùng tái thiết một số ngôi trường bị hư hỏng thiết bị dạy học, chưa có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng...

Trên tinh thần đó, được sự ủng hộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, báo sẽ tổ chức lễ phát động chương trình: “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” vào 7 giờ 30 sáng ngày 30/09/2024 tại trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Chương trình mong muốn nhận được sự ủng hộ của thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên và đông đảo bạn đọc, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc chung tay góp sức vì các học sinh thương quý.

Mọi đóng góp, nghĩa cử của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xin gửi về Tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Hoặc, bạn đọc liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112.