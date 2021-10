Cùng tỏa sáng ở Tuần lễ thời trang nhưng vì sao Jisoo tạo hiệu ứng mạnh nhất BLACKPINK?

HHT - Rạng sáng ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), lần đầu tiên Adele bất ngờ livestream (phát trực tiếp) trên tài khoản Instagram có hơn 40 triệu lượt theo dõi. Cuối buổi giao lưu, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi quyết định "chơi lớn", tiết lộ gần 1 phút siêu phẩm "Easy On Me" sắp ra mắt.

HHT - Loạt ảnh đầu tiên của Jang Ki Yong trong "Now, We Are Breaking Up" đóng cùng đàn chị Song Hye Kyo khiến fangirl không ngừng "thả tim" vì quá chất.