Cuộc đời đầy biến cố của "biểu tượng quyến rũ" Thái Lan Tangmo Nida (Chiếc Lá Cuốn Bay)

HHT - Series "The Twilight Saga" chính là bệ phóng đưa tên tuổi Kristen Stewart trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Dù vậy phải mất tới hơn 20 năm, giờ đây Kristen mới có thể thực sự dẹp bỏ những nhận xét tiêu cực về năng lực diễn xuất.

HHT - Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri đã có nhiều chia sẻ thú vị trong buổi họp báo trước giờ ra mắt bộ phim "Twenty Five, Twenty One". Nếu Kim Tae Ri thích thú với những điểm tương đồng giữa bản thân và vai diễn, thì Nam Joo Hyuk có trải nghiệm mới lạ khi hóa thân thành một phóng viên thể thao. Sự tỉ mỉ trong cách thể hiện nhân vật của nam diễn viên cũng được đạo diễn đánh giá cao.

HHT - Bộ phim “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) của Hàn Quốc trên Netflix đang gây sốt toàn cầu. Dàn diễn viên của phim trẻ, chưa mấy tiếng tăm, nhưng đầy triển vọng, họ có thể là tương lai của màn ảnh xứ Kim chi.