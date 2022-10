Cuộc đua bình chọn giữa fan Việt và fan Thái tại Miss Grand: Thiên Ân sẽ đánh bại Engfa?

HHT - Dù đã kết thúc thời gian bình chọn nhưng kết quả của giải "Country's Power of The year" vẫn còn là một ẩn số đối với các fan sắc đẹp. Nhìn vào số lượt bình chọn kỷ lục của đại diện Việt Nam và Thái Lan đủ chứng minh "sức nóng" của cuộc thi Miss Grand International năm nay.

Bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội là một trong những cách mà người hâm mộ nước nhà có thể hỗ trợ một đại diện đạt được thành tích tại cuộc thi, thậm chí là intop. Hầu hết những cuộc thi đều tận dụng điều này nhằm thu hút truyền thông, cũng như tăng lượng người theo dõi.

Miss Grand International được xem là cuộc thi "chịu khó" tổ chức bình chọn nhất trong Big 6 các cuộc thi sắc đẹp. Nhiều hạng mục bình chọn được diễn ra xuyên suốt mùa giải. Có thể kể đến các giải thưởng quen thuộc như Top 10 Pre-Arrival, Best in Swimsuit, Miss Popular Vote... hay mới nhất là giải Country's Power of The year nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Miss Grand International.

22h tối ngày 18/10, cổng bình chọn giải Country's Power of The year trong khuôn khổ Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại với số lượt bình chọn kỷ lục giữa đại diện Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đã có màn “rượt đuổi” nghẹt thở khi lượt thả tim trên trang Instagram thay đổi liên tục và gần như ngang bằng nhau.

Người hâm mộ Engfa xuống đường kêu gọi bình chọn

Theo kết quả ban đầu, Engfa đã dẫn trước Thiên Ân về số lượt bình chọn và chiến thắng giải Country's Power of The year. Tuy nhiên, ban tổ chức có pha "quay xe" bất ngờ khi dời giờ đóng cổng bình chọn khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi e ngại.

Khắp các trang mạng xã hội của xứ chùa Vàng lan truyền hình ảnh fan xuống đường kêu gọi bình chọn cho Engfa để nàng hậu có một vé vào thẳng Top 20. Nhiều bảng hiệu dù được trang trí đơn giản nhưng cũng đủ thấy quyết tâm cũng tinh thần đồng lòng của fan sắc đẹp Thái Lan.

Lý do cho “cơn bão truyền thông” từ Hoa hậu Engfa là vì trước khi đăng quang cô đã sở hữu lượng fan hùng hậu với vai trò là ca sĩ bước ra từ The Voice Thailand. Vốn là một người nổi tiếng nên khi trở thành tân Miss Grand Thailand, cô nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài nước.

Ngoài ra, việc có tính cách thân thiện, gần gũi với mọi người cũng khiến Engfa nhận được sự yêu mến. Một nguyên nhân cho sự quyết liệt lần này của fan Thái Lan là vì giải bình chọn cao nhất này còn khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Fan Việt “chiến” cùng Thiên Ân đến khi… bị khóa nick

Dù cộng đồng yêu sắc đẹp của Việt Nam chỉ mới nở rộ trong vài năm gần đây, thế nhưng các đại diện nước nhà luôn chiến thắng các hạng mục bình chọn quan trọng. Có thể kể đến như Kiều Loan, Phương Nga thắng giải Miss Popular Vote và vào thẳng Top 10 tại Miss Grand 2018 và Miss Grand 2019. Hay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân sở hữu lượt bình chọn cao nhất trong lịch sử cuộc thi Miss Universe.

Đương kim Hoa hậu Hòa Bình Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng liên tục dẫn đầu các giải bình chọn tại Miss Grand International 2021. Điều này đã phần nào chứng tỏ, cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp "sân nhà" chẳng hề kém cạnh bất kỳ quốc gia nào.

Đến với mùa giải kỷ niệm 10 năm thành lập Miss Grand International, Đoàn Thiên Ân - Miss Grand Vietnam 2022 chỉ có vỏn vẹn vài ngày để chuẩn bị cho hành trình đầy cam go. Chính điều này khiến khán giả nước nhà không khỏi lo lắng. Suốt hành trình đó, nàng hậu dù vướng phải không ít tranh cãi, nhưng netizen hầu hết đều “đồng lòng” với hy vọng Thiên Ân nối bước "đàn chị" mang về vương miện.

Lượt bình chọn giữa Việt Nam và Thái Lan biến động liên tục, có thời điểm Thiên Ân gần như bị đối thủ cách xa. Tuy nhiên, cô vẫn lạc quan và liên tục cảm ơn tình cảm của người hâm mộ nước nhà.

Trong đoạn tin nhắn gửi bạn bè, nàng hậu viết: “Không sao đâu mọi người ơi. Quan trọng là tinh thần của dân tộc, tình cảm của tất cả mọi người dành cho em. Như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Có thua em cũng tự tin mình có mặt trong Top 20 bằng thực lực ạ”.

Đáp lại sự cố gắng của Thiên Ân, liên tục những nghệ sĩ lớn, các TikToker, fanpage hay một số người có sức ảnh hưởng đã “vào cuộc” kêu gọi bình chọn. Có thể kể đến một số cái tên như Đông Nhi, Minh Tú, Quang Linh Vlog...

Nhiều fan Việt còn “chơi lớn” quảng bá khắp nơi, kêu gọi người xung quanh bình chọn hay lập ra nhiều tài khoản để vote… Tối 18/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Quỳnh Châu và nhiều người hâm mộ đã in ảnh Thiên Ân kèm mã QR bài viết, trực tiếp kêu gọi mọi người bình chọn cho đại diện Việt Nam.

Trong cuộc chiến bình chọn các giải thưởng phụ, hình ảnh người hâm mộ không ngại xuống đường kêu gọi hay tạo nhiều tài khoản để vote cho các người đẹp vừa thể hiện tinh thần "màu cờ sắc áo" nhưng không kém phần văn minh.