Cuối cùng V-Biz đã xuất hiện nhân vật copslay Jisoo BLACKPINK đỉnh nhất, xinh không kém nguyên mẫu!

HHT - Khi nhìn bộ ảnh một nàng hậu quen thuộc cosplay thành Jisoo (BLACKPINK), ai cũng phải tấm tắc khen. Từ kiểu tóc, trang điểm đến dung nhan của nàng hậu đều có nhiều điểm tương đồng với chị cả nhóm BLACKPINK.

Mỗi mùa Halloween, sao Việt lại trổ tài hóa trang và không ngại đầu tư tiền bạc, công sức để có những màn cosplay công phu, khiến khán giả phải trầm trồ. Dù mới lên ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 được vài tháng, Phương Nhi cũng không đứng ngoài trào lưu này.

Cô vừa mới chia sẻ loạt ảnh hóa trang thành Jisoo (BLACKPINK) trong tạo hình cho single How You Like That. Nàng hậu đầu tư mạnh cho khâu làm tóc, trang điểm rồi cả làm móng để có diện mạo giống Jisoo nhất có thể. Đặc biệt là thần thái của Phương Nhi được khen là có khí chất của Jisoo.

Lâu nay, Phương Nhi vẫn ghi điểm nhờ nụ cười rạng rỡ tinh nghịch, biểu cảm vui vẻ nhưng bây giờ, cư dân mạng mới thấy nàng hậu khi trầm tư, mơ màng với ánh mắt xa xăm cũng rất thu hút. Tuy chỉ tung ra ba bức ảnh nhưng cũng đủ để khán giả công nhận Phương Nhi là sao Việt cosplay Jisoo thành công nhất.

Còn nhớ trước đây, hotgirl “trứng rán cần mỡ” Trần Thanh Tâm cũng hóa trang theo đúng tạo hình này của Jisoo nhưng lại nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Trần Thanh Tâm cũng cố gắng có diện mạo giống chị cả BLACKPINK nhưng được nhận xét là trang điểm, biểu cảm không giống.

Phương Nhi vốn là fan lâu năm của BLACKPINK, từng ao ước được xem concert của nhóm nhưng chưa có điều kiện. Giờ đây, khi đã trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 thì cô nàng đã có thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện nên đã lên kế hoạch đi cổ vũ BLACKPINK trong năm sau.

Phương Nhi cũng rất vui khi được người hâm mộ tặng card bo góc của bốn cô gái công ty YG Ent. Nhìn thấy món quà như mong ước, nàng Hậu cười hết cỡ đầy hạnh phúc và dịp Halloween này, Phương Nhi đã toại nguyện khi được hóa thân thành idol của mình.