Cường Đô La bị con gái "kể tội" ra sao mà cư dân mạng tấm tắc khen?

HHT - Màn trách móc ba của Suchin không chỉ khiến ông bố Cường Đô La tự hào mà còn làm netizen "rung rinh" vì quá đáng yêu.

Đàm Thu Trang vừa chia sẻ lên Facebook cá nhân khoảnh khắc gia đình Cường Đô La vui đùa cùng nhau. Video ghi lại cảnh "bà cụ non" Suchin hăng say "kể tội" ba cho mẹ nghe: "Ba đưa Suchin đi học rồi thay đồ, sau đó ba lái xe một mình đi chơi golf. Ba bỏ 3 đứa ở nhà luôn, không cho mẹ với cô Thư đi chơi golf với nhau luôn".

Đáng chú ý, sau khi "tiếp nhận thông tin phản ánh", bà xã Cường Đô La liền hỏi lại: "Thế là ba hư hả?". Suchin liền vội phản bác: "Không. Ba tốt". Màn "quay xe" của "thế lực nhí" khiến ai nấy đều vừa buồn cười vừa thương. Ông bố Cường Đô La cũng không khỏi tự hào trước sự "bênh vực" của con gái: "Đối với Chin thì papa always the best nhé".

Kết hôn từ năm 2017, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa bên "công chúa" đầu lòng Suchin. Qua những hình ảnh được cặp đôi đăng tải, netizen dễ dàng nhận thấy rằng Suchin rất thân thiết và yêu quý ba mình. Ông bố Cường Đô La cũng thường xuyên dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con gái.