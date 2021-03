Cựu Tổng thống Trump sẵn sàng làm việc: Bạn có thể “book” lịch mời ông Trump dự sự kiện?

HHT - Con tàu Ever Given làm tắc nghẽn kênh đào Suez mới nhúc nhích được một chút, đem đến hy vọng rằng tình hình lưu thông ở đây sẽ sớm được giải tỏa. Trong khi những người dõi theo Ever Given mừng rỡ vì thấy nó được giải phóng một phần, thì con tàu này bỗng bị “tố” rằng đã chạy quá tốc độ cho phép trước khi vào kênh đào, lại còn từng gây tai nạn trong quá khứ.