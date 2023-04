"D-Day" của SUGA (BTS) nhận điểm tuyệt đối từ NME, tạo đoạn kết hoàn hảo cho Agust D

HHT - 7 năm sau lần đầu tiên phát hành sản phẩm dưới danh nghĩa Agust D, SUGA đã viết nên một đoạn kết cho series "AGUST D TRILOGY" trong album đầu tay "D-Day", nơi nhận định và phản ánh về xã hội và suy tư cá nhân của Agust D đã xuất sắc "ăn trọn" 5 sao từ NME.

NME (New Musical Express) là chuyên trang phê bình âm nhạc có tiếng của Anh. Nhận xét về album đầu tay của SUGA (BTS), NME nhận định D-Day đã cho thấy những bài học và xóa bỏ thành công "lệnh cấm", đặt dấu chấm và gửi lời chào tạm biệt tới bản ngã Agust D.

NME đánh giá D-DAY mang hàm ý cốt lõi là khái niệm về sự giải phóng, sự tự do và điều này chứng thực cho việc Agust D đã thoát khỏi những cảm xúc cũ kỹ, gai góc trước đó để giải thoát bản thân. Anh đảm nhận vai trò của một nhà phê bình xã hội khôn ngoan và đôi khi sẽ trở thành một người bảo vệ.

Mặc dù sự giận dữ của Agust D có thể đã đi qua giai đoạn sôi sục nhất và dần bốc hơi nhưng điều đó không có nghĩa D-DAY chỉ mang màu sắc rực rỡ của cầu vồng và ánh nắng. Bởi suy cho cùng Agust D vẫn đang tập trung chia sẻ quan điểm của mình về thế giới.

SUGA từng chia sẻ Agust D là nhân vật được tạo ra để trở thành nơi anh có thể thực hiện thể loại âm nhạc mà bản thân yêu thích nhất, mà không bị ràng buộc hay kỳ vọng vào bất kì cấu trúc nào từ album truyền thống.

Nếu ca khúc chủ đề Haegeum tập trung xoáy sâu vào hiện thực xã hội, Agust D không ngần ngại phê phán sự phân chia giai cấp, tự vấn về khái niệm tự do tồn tại trong mỗi người: "Khi quyền tự do ngôn luận có thể là lý do dẫn đến sự ra đi của ai đó, bạn vẫn có thể coi đó là tự do sao?". D- Day, HUH?! (feat. j-hope),

Ca khúc Polar Night như một điểm chuyển tiếp của sự kiềm nén, chịu đựng cho đến khoảnh khắc day dứt suy nghĩ về quá khứ và tìm cách cứu rỗi trong AMYGDALA, thì Snooze (feat. Ryuichi Sakamoto, Woosung - The Rose) và Life goes on mang đến cảm giác sâu lắng với thông điệp nhẹ nhàng, chữa lành.

AMYGDALA (hạch hạnh nhân - nơi xử lý nỗi sợ hãi và trí nhớ của não bộ) được đánh giá là ca khúc nổi bật nhất trong album. SUGA kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời của mình, những khoảnh khắc đau lòng đến bất lực - từ việc mẹ phẫu thuật tim vào ngày anh chào đời, bố được chẩn đoán ung thư gan khi anh đang tất bật chạy lịch trình và lần tai nạn mà anh không thể giải bày. Nhưng thật may rằng Agust D đã thật sự đủ mạnh mẽ để vượt qua miền kí ức nhuốm màu u tối: "Những nỗi đau này, những khó khăn không có điểm dừng này sẽ không thể hạ gục tôi. Và tôi sẽ như một đoá hoa sen và nở rộ lần nữa".

Trong đoạn kết, NME một lần nữa nhận định về sự phong phú, đa dạng của D-Day, những bài hát trong album giúp chúng ta vượt qua những thử thách của thời hiện đại, dù với tư cách là người hướng dẫn hay đồng minh thầm lặng trong bóng tối.