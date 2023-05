D-Show 23: Teen thể hiện góc nhìn Gen Z - Gen Alpha, mở triển lãm tranh từ thiện

HHT - "D-Show 23" không chỉ là nơi để teen hệ thống trường The Dewey Schools tranh tài, mà còn là nơi teen kêu gọi đấu giá gây quỹ từ thiện để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

D-Show 23 là một chương trình nghệ thuật thường niên dành học sinh của hệ thống The Dewey Schools. Lấy chủ đề "This is me" (tạm dịch: Chính là tôi), D-Show 23 không chỉ là sân chơi cho teen thể hiện tài năng mà còn giúp các bạn học sinh nói lên câu chuyện của chính mình.

Sau 2 tháng kể từ khi vòng sơ loại diễn ra, đêm Chung kết của D-Show 23 quy tụ hơn 1000 khán giả tham dự với các phần trình diễn công phu, sôi động. Dàn giám khảo gồm: Nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng; PGS.TS Trần Thành Nam, ca sĩ Phương Ly… góp mặt làm tăng độ phấn khích cho teen. Trong vòng sơ loại, teen thể hiện tài năng với các phần thi đa dạng như nhảy, ca múa, diễn kịch, hát, biểu diễn xiếc… thì ở Chung kết, các thí sinh biểu diễn ở 2 hình thức chính là nhạc kịch và nhảy hiện đại.

Từ những vấn nạn bạo lực học đường, câu chuyện theo đuổi đam mê, xung đột của tuổi teen với cha mẹ... là những chủ đề đa dạng được teen lựa chọn thể hiện. Không chỉ được thưởng thức các tiết mục mãn nhãn từ dàn thí sinh tài năng, khán giả còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm đáng yêu của teen tại không gian triển lãm cùng chủ đề.

Các bức tranh do teen tự họa, bán đấu giá để gây quỹ từ thiện. Số tiền thu về khoảng 400 triệu đồng, được dùng để hỗ trợ cho 64 trường hợp khó khăn, người già neo đơn và người mắc bệnh hiểm nghèo tại 3 xã Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Năm thứ hai đồng hành cùng D-Show, cô Nguyễn Thị Hải Thanh - Giám đốc Dự án kiêm Giám đốc trường học Dewey Hải Phòng cho biết chương trình chính là sợi dây kết nối giữa học sinh, thầy cô và phụ huynh.