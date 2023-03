Đà Lạt sắp đón lễ hội âm nhạc quốc tế, TEMPEST có khả năng tới Hà Nội biểu diễn?

HHT - Trúc Nhân, Hà Nhi, Da LAB... sẽ đồng loạt đổ bộ lễ hội âm nhạc quốc tế được tổ chức vào đầu tháng 5 tới tại Đà Lạt. Ngoài ra, đại diện BTC hé lộ sau sự kiện tại Đà Lạt, những nhóm nhạc K-Pop được nhiều khán giả Việt yêu thích sẽ có sân khấu bùng nổ tại Hà Nội trong concert được tổ chức vào cuối năm nay.

Ngày 2/5 tới đây, lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023 sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Sự kiện quy tụ các giọng ca đình đám gồm: Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, Da LAB, Chillies... Sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng đến từ Romani - Bucharest Symphony cũng hứa hẹn đem đến những sân khấu kết hợp thỏa mãn giác quan.

Tại buổi lễ công bố, ban tổ chức (BTC) cho biết các ca khúc trong sự kiện sẽ là các bản phối mới để tạo sự mới lạ cho khán giả. Chương trình dự kiến sẽ tặng miễn phí 14.000 vé cho khán giả.

Để đảm bảo an toàn cho khán giả tham gia sự kiện, chia sẻ với Hoa Học Trò Online, đại diện BTC bà Phạm Ngọc Yến khẳng định sẽ phát huy tối đa thành công trong khâu chuẩn bị ở các sự kiện trước tại lễ hội âm nhạc lần này. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu từ nguồn điện, bảo vệ, an toàn giao thông, thậm chí về các công tác về cứu thương, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng sẽ được chuẩn bị chuyên nghiệp".

Bà Lê Hoàng Diệu Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Hoa Sen Concert chia sẻ Hoa Sen SoundFest 2023 nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chính của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023, nhân dịp kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển TP. Đà Lạt. Sau lễ hội âm nhạc quốc tế này, BTC sẽ phối hợp với Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng Hà Nội rạng rỡ Việt Nam kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 tại Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 với 300 nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn. Kế đó sẽ là chương trình âm nhạc quy tụ các nhóm nhạc Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 27 - 28/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Về khả năng xuất hiện của các nhóm nhạc K-Pop có thành viên người Việt tại chuỗi sự kiện này, bà Diệu Tâm chia sẻ thêm với Hoa Học Trò Online: "Về phía nhóm nhạc K-Pop mà ban tổ chức lựa chọn để biểu diễn, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến, sở thích từ phía khán giả, dựa trên sự yêu thích của số đông để quyết định nghệ sĩ biểu diễn. Nếu khán giả Việt Nam yêu thích nghệ sĩ Việt đang hoạt động tại Hàn Quốc, chúng tôi sẽ mang nghệ sĩ đó đến concert".

Hanbin - Ngô Ngọc Hưng (tóc vàng) đang là nam idol K-Pop người Việt nhận được sự yêu mến nhất của khán giả Việt Nam. Hanbin đang hoạt động cùng nhóm nhạc TEMPEST. Liệu nam thần tượng sẽ có lần đầu tiên biểu diễn chính thức tại quê nhà trong chuỗi sự kiện âm nhạc quy mô này?