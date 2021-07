Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu

HHT - Nhằm khống chế và đẩy lùi đại dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu và người dân được yêu cầu ở nhà kể từ 12 giờ trưa ngày 22/7.

Trước tình hình có nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, ngày 21/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng đã quyết định bổ sung nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Theo đó, bắt đầu từ 12 giờ trưa 22/7, người dân sẽ được yêu cầu ở nhà, chỉ được ra khỏi nhà để đi làm việc tại các cơ quan, công sở nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện hoặc để mua các lương thực thực phẩm, thuốc men, khám chữa bệnh, cấp cứu nhưng phải giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp; không được tập trung quá 2 người ngoài khu vực công sở, bệnh viện, nhà máy.

Các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời, kể cả việc đi bộ, đạp xe, tập thể dục đều được yêu cầu tạm dừng.

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng; dừng việc giao nhận hàng hóa như shipper, Grab, xe kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi. Các gia đình không tổ chức sinh hoạt đông người như sinh nhật, tiệc tùng. Các đám tang không được kéo dài quá 48 tiếng đồng hồ, không được tập trung quá 20 người.

Trước thông báo mới của thành phố, chia sẻ về quan điểm của mình, chị Mỹ Hạnh (trú tại đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho rằng: “Theo tôi quyết định này của thành phố vô cùng hợp lý, khiến cho mình yên tâm trong tình hình dịch căng thẳng như bây giờ. Chỉ là hơi bất tiện khi các dịch vụ chuyển và giao hàng có khó khăn một chút nhưng không sao, một người vì mọi người thôi, chúng ta sống chung với dịch. Vì sức khỏe mọi người”.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 17/7/2021, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 4 phường: Hòa Khánh Bắc, Hòa An, Thạc Gián và An Khê. Trước giờ giãn cách, một bộ phận người dân thành phố đã tập trung đến các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, tích trữ hàng hóa, dẫn đến một số loại hàng hóa thiết yếu bị thiếu hàng cục bộ trong chiều và tối ngày 16/7. Chính vì thế lần này, thành phố đã thực hiện tuyên truyền rộng rãi hơn để người dân bình tĩnh, an tâm là thành phố sẽ cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, sẽ không khan hiếm.