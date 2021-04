Đã tìm thấy lý do thực sự giúp BLACKPINK thành con cưng của các hãng trang sức xa xỉ

HHT - Không chỉ giới thiệu một siêu anh hùng mới toanh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" còn mang một ý nghĩa to lớn với người châu Á trên toàn thế giới trong thời điểm hiện tại.