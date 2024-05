DaHyun TWICE đóng chính phim thanh xuân "Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi"

HHT - Là thành viên đầu tiên của TWICE lấn sân diễn xuất, DaHyun khiến tất cả bất ngờ khi không những thử sức ở dòng phim độc lập mà còn đóng nữ chính siêu phẩm thanh xuân “Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi” do Hàn Quốc remake.

Trong khi một số thành viên khác cùng nhóm TWICE phát triển sự nghiệp solo, DaHyun lại lấn sân diễn xuất. Có thể nói DaHyun là thành viên đầu tiên của TWICE tham gia đóng phim. Không những thế, hai dự án phim đầu tay của DaHyun có rất nhiều điểm đáng chú ý.

Vào đầu tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin DaHyun đã nhận lời đóng vai chính phim điện ảnh độc lập Sprint (tên tạm dịch). Đây là một bộ phim có đề tài thể thao cảm động, truyền cảm hứng, khắc họa câu chuyện của những người chạy bộ không mệt mỏi với những giấc mơ ở sâu trong tim.

Tham gia cùng DaHyun trong dự án phim điện ảnh đề tài thể thao này là nam diễn viên Ha Seok Jin, anh đóng vai Kang Goo Young - người đã phá kỷ lục chạy 100 mét của Hàn Quốc lần đầu tiên sau 30 năm. Tuy nhiên, 10 năm trôi qua, sau thời kỳ hoàng kim, anh không còn thấy chạy bộ là niềm vui và hối hận về con đường mình đã chọn trong đời. Sau đó, khi nhìn lại những bước chạy, anh mới tìm lại được giá trị của mình.

Ngoài ra, mới đây, một số thông tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết DaHyun sẽ đảm nhận vai nữ chính của Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (tựa tiếng Anh: You Are The Apple of My Eyes) phiên bản Hàn Quốc. Đây là bộ phim điện ảnh Đài Loan đã trở thành một trong những phim kinh điển của dòng phim thanh xuân.

Không chỉ nổi tiếng khắp châu Á, Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi còn đưa tên tuổi hai diễn viên chính là Kha Chấn Đông và Trần Nghiên Hy sang một trang mới rực rỡ hơn. Trước Hàn Quốc, phim cũng đã được Nhật Bản, Thái Lan remake.

Được biết, DaHyun sẽ đảm nhận vai nữ chính - bản gốc do Trần Nghiên Hy đảm nhận. Trong bản gốc, nữ chính Thẩm Giai Nghi không những xinh xắn, học giỏi, mà còn là một cô gái tốt bụng, trượng nghĩa. Thẩm Giai Nghi được nhiều nam sinh trong trường đem lòng cảm mến. Trong những ngày tháng thanh xuân ấy, cô nàng học giỏi Thẩm Giai Nghi dần thân thiết với cậu nam sinh ngỗ ngược Kha Cảnh Đằng, và cùng nhau vẽ nên một chuyện tình vừa trong trẻo, ngọt ngào, vừa thấm đẫm nước mắt hoài niệm.

Tin tức DaHyun sẽ vào vai chính Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi nhanh chóng trở thành xu hướng trên Naver. Công ty quản lý JYP Entertainment thông báo rằng DaHyun đúng là đã nhận được lời đề nghị tham gia bộ phim và đang xem xét nó.

Một số bình luận của netizen:

“Hở? Dahyunie của chúng ta à? Đóng hai phim điện ảnh? Tuyệt quá!”



“Cô ấy có rất nhiều tài năng nên tôi đang mong chờ bộ phim đầu tay. Cố lên!”

“Tôi bị sốc khi biết TWICE giờ mới tham gia diễn xuất. Tôi có cảm giác như họ đã đóng trước đó rồi?”

“Nữ chính Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi có quá sức không?”

“Hàn Quốc remake Muốn Gặp Anh chẳng hay gì. Không biết Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi thì có khá hơn không?”