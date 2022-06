Dàn "công chúa Disney" thế hệ mới: Olivia Rodrigo ôm 3 giải Grammys, Sabrina Carpenter xinh đẹp

HHT - Disney nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ ngôi sao trẻ tài năng cho nền giải trí Hollywood như Britney Spears, Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus... Kể từ đó đến nay, còn có những gương mặt Gen Z nào bước ra từ Disney thật sự khiến khán giả mong đợi hay không?

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter sinh ngày 11/5/1999 là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô được biết đến rộng rãi với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên kênh Disney Channel.

Tương tự những ngôi sao bước ra từ "lò luyện" Disney trước đó, Sabrina lựa chọn theo đuổi con đường ca hát. Cô nàng hiện đang ký hợp đồng với hãng thu âm Hollywood Records và đến nay đã cho lên kệ 2 album. Tuy nhiên, may mắn dường như chưa mỉm cười với Sabrina khi các sản phẩm âm nhạc của cô chưa thật sự nổi bật để thu hút khán giả.

Sabrina Carpenter được công chúng nhớ đến nhiều hơn trong lùm xùm tình tay ba với Olivia Rodrigo và Joshua Bassett. Vừa qua, cô và "tình địch" Olivia Rodrigo đã có màn tái ngộ tại thảm đỏ Met Gala 2022, xóa tan tin đồn hiềm khích bấy lâu.

Rowan Blanchard

Rowan Blanchard sinh năm 2001 là một diễn viên và nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 5 tuổi với vai diễn con gái của Mona trong The Back-up Plan. Dù vậy, mãi đến tận năm 2011 cô nàng mới được khán giả chú ý qua Spy Kids: All the Time in the World trong vai Rebecca Wilson. Sau đó, khi tham gia dự án Girl Meets World, tên tuổi của cô mới thật sự tỏa sáng trên bản đồ điện ảnh.

Bên cạnh đó công việc diễn xuất, Rowan Blanchard rất tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, nữ quyền hay chống lại bạo lực súng đạn.

Ariana Greenblatt

Ariana Greenblatt sinh năm 2007, là một trong những diễn viên nhí đầy triển vọng của "nhà Chuột" ở thời điểm hiện tại. Với vẻ ngoài đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên, Ariana Greenblatt nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn Daphne Diaz trong series Stuck in the Middle đình đám của Disney phát hành năm 2016.

Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng Ariana đã có riêng cho mình "gia tài" vai diễn khá ấn tượng. Cô bé được biết đến là một trong những sao nhí đắt show nhất tại nước Mỹ. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng hành trình chinh phục "môn nghệ thuật thứ 7" của Ariana khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi thường xuyên tham gia các dự án với nhiều tên tuổi đình đám như Angelina Jolie, Zoe Saldana và gần đây nhất là với Margot Robbie trong phim Barbie (phiên bản Live action).

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo bước chân vào làng giải trí từ năm 2016 với vai diễn chính trong Bizaardvark và High School Musical: The Musical: The Series của Disney. Không những thế, cô bạn còn sớm bộc lộ tài năng âm nhạc thiên phú khi từng viết lời và trình bày ca khúc nhạc phim All I Want. Bài hát sau đó đã đạt vị trí 90 trên BXH Hot 100.

Tiếp nối thành công của All I Want, Olivia thừa thắng xông lên với con đường ca hát. Năm 2020, làng nhạc thế giới được phen chấn động với bài hát drivers license được chắp bút bởi cô gái 17 tuổi. Ca khúc đầu tay này đã giúp tân binh gen Z oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ và các giải thưởng danh giá mà các nghệ sĩ trẻ cùng thời phải ao ước.

3 năm bước vào con đường âm nhạc giọng ca good 4 u đã phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp - SOUR ở tuổi 19 và nhận về sự hoan nghênh của giới phê bình. Năm 2021, Olivia Rodrigo có dịp quay lại với Disney+ dự án OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u.