Dàn diễn viên "Thương Ngày Nắng Về" hội ngộ nhưng lại thiếu mất một thành viên quan trọng

Nhìn vào khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình bà Nga trong "Thương Ngày Nắng Về", khán giả lại thấy tiếc nuối vì thiếu vắng một người quan trọng.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và các chương trình truyền hình phát sóng trong dịp đặc biệt này đã bắt đầu ghi hình. Trong đó có Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2023, là dịp để các diễn viên lên sóng VTV của năm vừa qua cùng hội tụ để kể về những kỷ niệm khi đóng phim cũng như giới thiệu những dự án sắp ra mắt.

Trong những phim truyền hình của VTV năm 2022, Thương Ngày Nắng Về là tác phẩm nổi bật và dù kết thúc đã được nửa năm, khán giả vẫn nhớ đến gia đình bà Nga với ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Vì thế mà mọi người rất chờ đợi các diễn viên chính của Thương Ngày Nắng Về hội ngộ trong chương trình chiếu Tết.

Mới đây, Huyền Lizzie đã khoe loạt ảnh đoàn tụ cùng gia đình bà Nga. Nếu như Huyền Lizzie có Đình Tú bên cạnh, Ngọc Huyền đồng hành bên Doãn Quốc Đam, thậm chí cậu nhóc Tuấn Phong (vai bé So) còn dẫn theo bạn diễn An Nhiên từ phim Đừng Làm Mẹ Cáu thì Lan Phương lại lẻ bóng một mình. Trong tập cuối Thương Ngày Nắng Về, nhân vật của Lan Phương cũng cô đơn sau khi ly hôn với Đức “xoăn” do Hồng Đăng đóng.

Ai cũng hiểu rằng nếu Hồng Đăng không vướng vào vụ ồn ào ở Tây Ban Nha thì anh sẽ có mặt trong buổi hội ngộ đặc biệt này, và đội hình gia đình bà Nga sẽ trọn vẹn hơn. Thậm chí nhiều khán giả khi thấy các diễn viên cầm trên tay tập kịch bản còn hy vọng phim sẽ có phần 2, và chị cả Vân Khánh sẽ tìm được hạnh phúc mới. Riêng với Hồng Đăng, dù thường xuyên cập nhật trang cá nhân cũng như xuất hiện ở một số sự kiện thì con đường trở lại phim VTV của nam diễn viên vẫn rất mịt mờ, nếu không muốn nói là rất khó xảy ra.