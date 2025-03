Dàn "hạt giống" của Tân Binh Toàn Năng: Cựu thành viên ZERO9, học trò Binz ứng tuyển

HHT - Profile của dàn "ứng viên" Tân Binh Toàn Năng được chương trình "xả source" một loạt khiến khán giả thêm ngóng đợi. Bên cạnh các gương mặt mới toanh, nhiều gương mặt thân quen như LEO, Hành Or... cũng "nộp CV" khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

Hành Or

Hành Or (Nguyễn Phạm Huy Hoàng), từng là thành viên team Binz tại Rap Việt mùa 1. Nam rapper khuấy đảo không khí bằng hit Beethoven Trappin', kết hợp tinh tế giữa âm nhạc cổ điển và rap. Hành Or cũng được đánh giá cao bởi khả năng fast-flow, viết lời thời thượng và khả năng làm chủ sân khấu tốt.

Sau Rap Việt, Hành Or năng suất cho ra mắt các sản phẩm như Vẽ Lên Mi, Counting Stars, My Gurl... Đồng thời, rapper Gen Z cũng tham gia các cuộc thi lớn như Sàn Đấu Vũ Đạo, The Heroes. Tuy nhiên, cái tên Hành Or lại chưa thực sự quen thuộc với đại chúng.

Góp mặt tại Tân Binh Toàn Năng, anh tích vào duy nhất 1 ô ở mục điểm mạnh là rap nhưng khán giả tin rằng Hành Or sẽ là nhân tố sáng cho vị trí all-round (giỏi toàn diện) nếu thành công vượt qua casting, trở thành thí sinh chính thức.

Wonbi

Một trong những profile dài nhất của dàn "ứng viên" Tân Binh Toàn Năng 2025 được công bố hiện tại thuộc về Wonbi (Lê Phạm Minh Quân). Nam vũ công khiến dân tình trầm trồ với loạt thành tích ấn tượng: Đạt trên 100 huy chương Vàng - Bạc - Đồng ở các cuộc thi, Best Dance Asian Top Awards 2023, Quán quân Nhảy Đi Ngại Chi 2022, Á quân Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí 2014.

Wonbi còn là thành viên của Vũ Đoàn Bước Nhảy và cùng thực hiện biên đạo các sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió 2024, trong đó có tiết mục Đậm Đà của Đội trưởng Tóc Tiên.

Trong các thế mạnh, Wonbi chọn cho mình ô performance (trình diễn). Nam dancer khẳng định mình nhảy tốt - hát được và tự tin bản thân có thể học hỏi, thích nghi nhanh chóng. Nhiều khán giả nhận định, với thành tích, cá tính và sự tự tin, Wonbi chính là nhân tố thú vị của Tân Binh Toàn Năng.

Leo

Leo (Hà Văn Quốc Thắng) từng ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc ZERO9 năm 2018. Anh nhận về nhiều lời khen bởi visual sáng và giọng hát ấm áp. Bên cạnh ca hát, Leo còn tham gia diễn xuất trong các series phim chiếu mạng như Nhỏ Lớp Trưởng, Thầy Giáo Nam... Trai đẹp sinh năm 2000 từng nhận đề cử Nam diễn viên được yêu thích, hạng mục Phim chiếu mạng tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019.

Trở lại cạnh tranh để giành suất debut nhóm nhạc sau 7 năm, Leo nhận về nhiều sự động viên từ fan. Người hâm mộ đặt "ngôi sao hy vọng" cho màn thể hiện ngọt ngào của cựu thành viên ZERO9 tại buổi casting Tân Binh Toàn Năng 2025.

Cường Bạch

Từng là thành viên nhóm nhảy B-Wild, lọt vào đội hình quán quân của Vote For Five, có kinh nghiệm thực tập sinh ở 2 công ty giải trí Hàn Quốc... là những lý do khiến Cường Bạch (Bạch Hồng Cường) trở thành một trong những nhân tố được cho là chắc suất trở thành thí sinh chính thức của Tân Binh Toàn Năng 2025. Trong Vote For Five, anh nhận được lời khen "có cánh" từ Trúc Nhân: "Anh chưa từng thấy ai nhảy tốt và thần thái như em".

Keyshi

Keyshi (Trần Gia Huy) hiện sở hữu 170K followers và 5,3 triệu lượt thích trên TikTok. Nam ca sĩ Gen Z nhận được sự yêu thích bởi các nội dung hài hước và cover nhạc theo kiểu độc - lạ. Anh là gương mặt được nhiều "Giám đốc Tuyển Sinh" (cách BTC gọi khán giả theo dõi chương trình) muốn "tuyển thẳng" khi chỉ lướt qua hồ sơ.

Với vẻ ngoài lãng tử, Keyshi là gương mặt thân quen trong các MV của sao Việt như MV Em Đứng Đây Từ Chiều (Choco), Tạm Biệt Năm Cũ Qua (Du Uyên) và từng sải bước trên sàn diễn thời trang như ELLE Fashion Show. Nhiều người khẳng định, Keyshi không chỉ sở hữu khả năng rap - sáng tác mà còn có thể đảm nhận mảng giải trí, "miếng hài" - yếu tố cần của các show thực tế giải trí.

Tân Binh Toàn Năng được mua bản quyền từ chương trình Show It All. Hiện tại, chương trình đang ở giai đoạn casting. Ngoài những cái tên kể trên, còn nhiều profile "ứng viên" khác được công bố gây chú ý. Buổi casting trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 15 - 16/3 tại TP.HCM.