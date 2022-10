Dân mạng thán phục EQ của Yoona SNSD khi phải lựa chọn giữa Hyun Bin hay Lee Jong Suk

HHT - Kết thúc của phần 1 gây tranh cãi, phần 2 của “Alchemy of Souls” (Hoàn Hồn) đang quay cũng gây nên ồn ào. Không chỉ nữ chính Jung So Min sẽ vắng mặt, mà có tin đồn rằng Yoo In Soo và Arin cũng sẽ sớm rời bộ phim.