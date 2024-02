Dàn sao nam Gen Z tuổi Rồng: MONO, Grey D sự nghiệp càng ngày càng thăng hoa

HHT - Giữa dàn nghệ sĩ Gen Z đông đảo hiện nay, những chú Rồng sinh năm 2000 đang ngày càng khẳng định được tài năng và sức ảnh hưởng của mình.

MONO

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Ra mắt cuối năm 2022, MONO được đông đảo khán giả chú ý khi là em trai của Sơn Tùng M-TP. Ở thời điểm mới ra mắt, "chú Rồng" này vấp phải không ít ý kiến trái chiều về giọng hát, ngoại hình... Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ, MONO đã nhanh chóng "gia nhập" dàn nghệ sĩ Gen Z hàng đầu của V-Pop.

Nam ca sĩ trẻ sở hữu "gia tài" hit đáng ngưỡng mộ với loạt ca khúc liên tục tạo trend trên mạng xã hội như Waiting For You, Em Là, Em Xinh... Bên cạnh đó, anh chàng cũng là gương mặt trẻ hiếm hoi lọt vào đề cử giải Làn Sóng Xanh 2022 và "bội thu" loạt giải thưởng: Gương mặt mới xuất sắc, Nam ca sĩ được yêu thích nhất và Top 10 ca khúc được yêu thích với Waiting For You.

Trong năm nay, bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, MONO cũng gây chú ý khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Anh chàng được yêu thích khi mang đến chương trình "DNA thế hệ Z" đầy hài hước, vô tư với những màn "quăng miếng" duyên dáng nhưng cũng không ngại lăn xả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Grey D

Grey D tên thật là Đoàn Thế Lân. Anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc MONSTAR. Năm 2021, Grey D chính thức hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo, con đường nghệ thuật bắt đầu khởi sắc.

Từ ca khúc solo đầu tay vaicaunoicokhiennguoithaydoi (Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi) được đông đảo bạn trẻ yêu thích, Grey D dần khẳng định bản thân qua loạt hit "gây bão": dự báo thời tiết hôm nay mưa, đưa em về nhàa... Bên cạnh đó, anh chàng để lại ấn tượng lớn khi tham gia show âm nhạc Hương Mùa Hè bởi giọng hát "gây nghiện", ngoại hình ngày càng điển trai.

Trong năm 2023 vừa qua, Grey D chăm chỉ kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ và đạt được thành tích âm nhạc đáng nể. Với màn hòa giọng cùng Văn Mai Hương và Trung Quân (Mưa Tháng Sáu), kết hợp với nhóm Chillies trong đưa em về nhàa, Grey D "ôm" hẳn 4 giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023. Bên cạnh đó, Grey D cũng giữ vị trí #4 trong Top nghệ sĩ 2023 của Việt Nam, với hơn 114,1 triệu lượt stream theo thống kê của Spotify Việt Nam.

Thành Đạt

Tên đầy đủ của Thành Đạt là Đỗ Thành Đạt. Chàng trai sinh năm 2000 được nhận xét là giọng ca đầy triển vọng của làng nhạc Việt trong những năm gần đây. Dù hoạt động chưa bao lâu nhưng anh sở hữu cho mình nhiều bản hit để đời như: Sao Cũng Được, Cơm Đoàn Viên, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng,... Trong đó, MV Sao Cũng Được hiện đã đạt 48 triệu lượt xem trên YouTube. Không mắc phải hiện tượng cả bài chỉ viral một đoạn, các ca khúc của Thành Đạt có sức hấp dẫn một cách trọn vẹn, được giới trẻ coi là "bài tủ karaoke".

H-Kray

Ca sĩ H-Kray tên thật là Phạm Đình Huy. Các bài hát của anh chàng sở hữu giai điệu bắt tai và câu ca mộc mạc giản dị. Dù đã ra mắt được một năm nhưng câu hát “Anh đi về bóng tối khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi/Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi?” vẫn gây sốt trên các nền tảng âm nhạc, đặc biệt là mạng xã hội TikTok.

Dù tuổi còn trẻ nhưng H-Kray đã sở hữu hai bản nhạc cực hot là Khuất Lối và Tấm Lòng Son. Đặc biệt, anh chàng còn gây chú ý khi kết hợp cùng NSƯT Thoại Mỹ trong bản hit Tấm Lòng Son. Không chỉ tài năng, anh chàng còn sở hữu ngoại hình điển trai làm nhiều khán giả nữ say mê.