Dàn thí sinh thức dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cho Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Tại vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh cùng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi đến với cuộc thi. Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, có thí sinh tiết lộ đã thao thức đến sáng, cũng có thí sinh dậy từ sớm để chuẩn bị phần trang phục, trang điểm.

Sáng 1/8, vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra tại TP.HCM đã thu hút đông đảo các bạn nữ sinh đến tham dự. Không chỉ "gây thương nhớ" với nhan sắc trong trẻo, dịu dàng, dàn thí sinh còn mang đến những câu chuyện thú vị khi chọn ghi danh tại cuộc thi sắc đẹp uy tín Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, nhiều bạn thí sinh cho biết đã rất háo hức, thao thức cả đêm để chuẩn bị chu đáo cho ngày quan trọng.

Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư, sinh năm 2006 đến từ trường Đại học Đồng Tháp cho biết đã thức giấc từ 3 giờ 45 phút, vệ sinh cá nhân, trang điểm và kiểm tra lại một lượt giấy tờ và các đồ dùng cần thiết. Đặc biệt, Anh Thư - sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh còn là Hoa khôi đương nhiệm của trường. Do vậy, đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Anh Thư đã chuẩn bị kỹ các nội dung về catwalk, thể hình, ứng xử. Ngoài ra, Nguyễn Thái Anh Thư cho biết cô mang đến tinh thần không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. "Thư hy vọng sẽ lan tỏa được hình ảnh một người phụ nữ không chỉ có nhan sắc mà còn có tri thức, bản lĩnh, những giá trị tích cực - đặc biệt là trong văn hóa".

Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư.

Thí sinh Gouband Lisa, sinh năm 2007 mang hai dòng máu Việt - Pháp bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi được tham gia vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh 19 tuổi đến từ trường Đại học Em-Lyon Business School (Pháp) tiết lộ đã trang bị một số kỹ năng như catwalk, ứng xử cho phần dự thi. Bên cạnh đó, bằng sự mộc mạc, chân thành, Lisa cho biết chỉ dành 30 phút để make up vì muốn giữ được vẻ đẹp tự nhiên.

Thí sinh Gouband Lisa.

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung, sinh năm 2000 đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng mang đến một "hồ sơ cá nhân" ấn tượng khi sở hữu IELTS 8.5, tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sĩ Giảng dạy tại trường Đại học Nottingham Trent, Anh. Đến với Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026, Hạnh Dung cho biết cùng với việc chăm chút về nhan sắc, cô cũng đầu tư khá nhiều về tri thức để chinh phục Ban giám khảo trong phần phỏng vấn kín. "Tối hôm qua thật ra mình đã không thể ngủ được, mình mong chờ đến sáng hôm nay để dự thi vòng Sơ khảo. Sáng nay mình bắt đầu make up từ 4 giờ 30 sáng" - Hạnh Dung chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ phải mang đến phần nhìn chỉn chu, thí sinh Nguyễn Vũ Việt Thi, sinh năm 2002, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM đã dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị váy áo, trang điểm và di chuyển từ Đồng Nai lên TP.HCM.

Thí sinh Nguyễn Vũ Việt Thi (SBD 46).

Thí sinh Nguyễn Hồng Hạnh Nghi, cũng thức giấc từ 3 giờ sáng và "chưa ăn gì từ hôm qua để hoàn thành phần thi nhân trắc học". Ngoài ra, nữ sinh còn gây ấn tượng khi diện một chiếc áo dài: "Mình nghĩ trang phục truyền thống của Việt Nam mình là áo dài và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tôn vinh nét đẹp tự nhiên nên mình chọn áo dài trắng là phù hợp nhất.

Dàn thí sinh chia sẻ cảm xúc và quá trình chuẩn bị cho buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam. - Nguồn clip: H2TEAM

Mang tâm thế thoải mái, trải nghiệm, thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi, sinh năm 2006, Học Viện Hàng không Việt Nam bật mí hành trang mang đến cuộc thi gồm: Một câu chuyện riêng của bản thân mình, một phong thái tốt nhất để đối diện với Ban giám khảo, một diện mạo chỉn chu, tự tin nhất.