Dân tình xôn xao việc Karik và Bella "yêu lại từ đầu", người trong cuộc cùng lên tiếng

HHT - Karik - Bella từng khiến cộng đồng mạng "xốn xang" vì độ đẹp đôi. Thế nhưng, vào cuối năm ngoái, hai người đã chính thức "đường ai nấy đi". Mới đây, dân tình lại rộ lên nghi vấn nam rapper và bạn gái cũ có dấu hiệu "yêu lại từ đầu".

Nghi vấn "yêu lại từ đầu"

Sau khi chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" một thời gian, cộng đồng mạng lại xôn xao trước đồn đoán Karik và Bella tái hợp. Cụ thể, netizen nghi ngờ nam rapper Người Lạ Ơi góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bạn gái cũ. Bởi Bella đang có chuyến du lịch tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng. Trùng hợp thay, Karik cũng vừa đăng tải một hình ảnh check -in tại đây.

Không những thế, netizen tại Đà Nẵng còn chụp lại khoảnh khắc được cho là nam rapper và Bella đang cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng phát hiện chiếc mũ của Karik và Bella có kiểu dáng tương đồng.

Karik và Bella cùng lên tiếng về tin đồn tái hợp

Giữa lúc tin đồn "yêu lại từ đầu" xuất hiện rầm rộ, sáng 28/12, Karik đã có động thái được cho là đầy ẩn ý trước những đồn đoán của dư luận. Theo đó, nam rapper đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân hình ảnh bản thân đang nằm ngủ kèm dòng trạng thái "Vẫn đang nằm ngủ ở đây "một mình"".

Đáng chú ý, ít phút sau, Karik còn chỉnh sửa dòng chia sẻ để nhấn mạnh cụm từ "một mình". Đa số netizen cho rằng, nam rapper đang khéo léo phủ nhận chuyện "nối lại tình xưa" với Bella.

Mới đây, Karik và Bella cũng đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn với truyền thông.

Theo đó, Karik chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi và Bella chỉ là những người bạn với nhau, chúng tôi đã giải quyết những rắc rối, mâu thuẫn và hiểu lầm nhau trong quá khứ. Bạn thân của Karik cũng chính là anh của Bella, vậy nên chúng tôi thoải mái với nhau, là bạn. Tôi dự định sẽ im lặng, nhưng mọi chuyện đi xa hơn mình nghĩ nên quyết định trả lời hết, để Bella và chính bản thân tôi sau này có quen hay hẹn hò với ai cũng thoải mái, không còn vướng thị phi."

Còn cô nàng Bella khẳng định: "Tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Tôi và anh Karik đã chia tay nhau lâu rồi."

"Đường ai nấy đi" sau 4 tháng công khai hẹn hò

Trước khi "đường ai nấy bước", Karik và Uyên Bella từng có nhiều cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Vào tối 23/8/2020, Karik khiến dân tình "ngỡ ngàng" khi công khai bạn gái mới - Uyên Bella. Nam rapper đã đăng ảnh tình tứ bên Bella kèm dòng caption "ngọt sâu răng":

"They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me" (tạm dịch: Người ta nói, cuộc sống của bạn không hề lãng phí miễn là có ít nhất một người quan tâm đến bạn. Vì vậy, khi mọi thứ đi lệch hướng đến mức tồi tệ, và khi em muốn bỏ buộc, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên.)

Đặc biệt, Karik cũng gia nhập hội "chỉ follow mình em" trên Instagram khi Bella là người con gái duy nhất được nam rapper bấm follow.

Bên cạnh đó, Bella cũng từng xuất hiện ở Rap Việt mùa 1 để ủng hộ bạn trai. Tại đây, huấn luyện viên Rap Việt cũng có lời nhắn nhủ cho bạn gái. Karik chia sẻ: "Em không cần hiểu đàn ông, em chỉ cần hiểu phụ nữ. Em cũng không cần hiểu nhiều phụ nữ, em hiểu một người ở nhà là đủ".

Cuối năm 2020, sau khi bị dân tình "soi" ra nhiều dấu hiệu chia tay, Karik cho hay anh không biết trả lời sao về chuyện tình cảm. Nam rapper tâm sự trong thời gian hẹn hò, bạn gái cũ đã chịu nhiều tổn thương.

Ngày 3/11/2021, Bella xác nhận đã chia tay rapper Karik từ lâu. Thông tin hai người chia tay rầm rộ trên mạng xã hội từ cuối năm 2020 nhưng đến cuối năm nay, cô nàng mới xác nhận chuyện cả hai tan vỡ.