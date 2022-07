Dân tình xuýt xoa khi "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ" Park Eun Bin sắp trở thành bạn gái Im Si Wan

HHT - Park Eun Bin sẽ trở thành bạn gái của Im Si Wan trong bộ phim điện ảnh “Boston 1947”. Với khả năng diễn xuất đã được công nhận và độ đẹp đôi của cả hai, dự kiến bộ phim sẽ trở thành cú nổ lớn tại phòng vé.

Trong lúc bộ phim truyền hình Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) vẫn đang chiếm sóng, làm mưa làm gió với nội dung hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng, nữ diễn viên Park Eun Bin đã sẵn sàng trở lại trong một vai diễn mới. Park Eun Bin sẽ "tấn công" màn ảnh rộng cùng với Im Si Wan trong bộ phim điện ảnh mang tên Boston 1947.

Sự kết hợp giữa Park Eun Bin và Im Si Wan rất đáng trông đợi, bởi cả hai không chỉ đẹp đôi về ngoại hình mà còn là những diễn viên trẻ được công nhận về diễn xuất. Im Si Wan đã mang đến những vai diễn khác biệt và đa dạng sắc thái trong The Attorney, The Merciless, Misaeng, Strangers From Hell, Tracer…

Park Eun Bin gần đây cũng khiến khán giả không ngừng xuýt xoa khi thủ vai xuất sắc một cô gái cải nam trang đầy khí chất trong Luyến Mộ, một nữ luật sư mắc chứng tự kỷ trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo.

Boston 1947 là một bộ phim điện ảnh đề tài thể thao, dựa trên câu chuyện có thật về các vận động viên Hàn Quốc tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Boston vào năm 1947. Đây là cuộc thi Marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Ngoài Park Eun Bin và Im Si Wan, Boston 1947 hội tụ nhiều diễn viên đình đám của Hàn Quốc: Bae Sung Woo của The King; Ha Jung Woo của Thử Thách Thần Chết, Đường Hầm, The Handmaiden; Kim Sang Ho của Kingdom, Sweet Home, Hope…

Nam diễn viên gạo cội Ha Jung Woo vào vai Son Kee Chung, người Hàn Quốc đầu tiên giành huy chương tại Thế vận hội Olympic. Bae Sung Woo thể hiện nhân vật Nam Sung Ryong, người nhận huy chương đồng trong cuộc thi Marathon với Son Kee Chung tại Thế vận hội Berlin 1936. Còn Im Si Wan vào vai Suh Yun Bok, là học trò của Nam Sung Ryong, người lập kỷ lục về thời gian tại giải Marathon Boston năm 1947.

Park Eun Bin là “bông hoa” duy nhất trong dàn diễn viên Boston 1947. Xuất hiện bên cạnh nhiều diễn viên nam đình đám, cô đảm nhận một vai tuy phụ nhưng không kém phần quan trọng - bạn gái của Im Si Wan. Đây là nhân vật có ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như thành tích của Suh Yun Bok - vai diễn mà Im Si Wan đảm nhận. Nhiều khán giả vô cùng tò mò về chemistry giữa cả hai.

Được biết, bộ phim điện ảnh này đã được thực hiện từ năm 2020. Boston 1947 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng gần như ngay lập tức của Park Eun Bin sau phim kinh dị bí ẩn The Witch 2.

Dù không hẳn là nhân vật trung tâm, nhưng diễn xuất trong một bộ phim nặng đô, làm việc cùng những tên tuổi lớn trong Boston 1947 là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất đang thăng hoa của Park Eun Bin. Đó như một sự công nhận cho diễn xuất của cô, và mở ra nhiều cơ hội mới, nơi Park Eun Bin sớm muộn sẽ có những vai diễn lớn mới trên màn ảnh rộng.