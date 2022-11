Đăng ký tham gia sự kiện CLB, đàn em TFBOYS bị netizen trêu đùa là "nô lệ điểm rèn luyện"

HHT - Đài CH8 của Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok đang hẹn hò với người bạn thân thiết Nine Naphat. Từng có màn nên đôi ngọt ngào trong bộ phim "Friendzone", Baifern và Nine đã được fan "đẩy thuyền" từ lâu. Người hâm mộ chỉ mong cả hai sớm xác nhận để chính thức ăn mừng.

HHT - "React" của ngôi sao "Bỗng Dưng Trúng Số" Go Kyung Pyo được máy quay ghi lại khi thưởng thức màn trình diễn của NewJeans và Zico khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả vì vừa hài hước vừa đáng yêu, nhìn không khác fan khi xem idol.

HHT - Hậu chia tay giọng ca Camila Cabello, nam ca sĩ "There's Nothing Holdin' Me Back" chia sẻ mong muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Có vẻ giờ đây Shawn Mendes đã sẵn sàng chào đón tình yêu mới của đời mình.