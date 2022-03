Đặng Luân đã có tới 4 cơ hội sửa sai trước khi bị "phong sát" vì hành vi trốn thuế

HHT - Dàn diễn viên của "Now We Are Breaking Up" từng đến thăm Jang Ki Yong khi anh đang nhập ngũ. Điều này được chính nam diễn viên tiết lộ trong một chương trình radio. Những bức ảnh kỉ niệm buổi ghé thăm Ki Yong cũng được dàn diễn viên đăng tải với những chi tiết thú vị.