Đạo diễn James Gunn chọn được Superman và Lois Lane mới, fan nhà DC phản ứng ra sao?

HHT - Cùng là nữ chính trong "Chị Đại Học Đường", cô tiểu thư Baek Yena (Yeri) tưởng 100% phản diện với tính cách khó ưa, khó chiều lại được khán giả yêu mến. Trong khi học bá Kim Hye In (Lee Eun Same) ngỡ là phe chính diện lại làm khán giả "không thuận mắt".

HHT - Tập 4, cũng là tập mới nhất của "See You In My 19th Life" (Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19) có một phân cảnh hài hước được cư dân mạng đùa rằng chính là lời tiên đoán cho đề Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023.