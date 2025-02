Đạo diễn nổi tiếng chạy bộ 20 tiếng từ Hà Nội về Hải Phòng thăm bạn gái dịp Tết

HHT - Mới đây, đạo diễn nổi tiếng Phương Vũ - từng được CEO Apple Tim Cook ghé thăm studio - vừa khoe thành tựu đi chạy bộ trong vòng 20 tiếng từ Hà Nội về Hải Phòng thăm người yêu vào dịp Tết Nguyên đán.

Nam đạo diễn Phương Vũ vừa chia sẻ về hành trình đi thăm bạn gái vào mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng điều thu hút sự chú ý hơn cả là anh chàng chọn cách... chạy bộ trong vòng 20 tiếng từ Hà Nội về Hải Phòng với quãng đường 109,4 km.

Phương Vũ sinh năm 1995 là đạo diễn trẻ nổi bật trong những năm gần đây. Anh là thành viên sáng lập của Antiantiart - tập thể các nghệ sĩ và nhà làm phim trẻ có tiếng trong ngành sáng tạo. Khoảng 3 năm trở lại đây, Phương Vũ bén duyên với công việc của một đạo diễn - nghệ sĩ hình ảnh, anh đã làm hơn 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau.

Phương Vũ là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của ngành sáng tạo Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm của anh thường được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội với phong cách thể hiện bằng hình ảnh dữ dội.

Anh là người đứng đằng sau những video clip gây bão cõi mạng như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV), đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines, Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa Hè 2023)… hay các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka), Call Me (Wren Evans), Hop On Da Show (LowG x tlinh) hay gần đây nhất là 9 MV debut như 1 phim ngắn mang tên ả của tân binh marzuz.

Trước đó vào giữa tháng 4/2024, Phương Vũ và Antiantiart trở thành 2 từ khóa được tìm kiếm trên mạng khi Giám đốc điều hành Apple Tim Cook ghé thăm nhân chuyến sang Việt Nam.