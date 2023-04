"Đao phủ - ác nữ" The Glory hẹn hò, netizen bật cười "3 anh trai đều về tay chị hết"

HHT - Tin hẹn hò được công bố vào ngày Cá tháng Tư khiến nhiều người khó tin. Nhân vật chính còn là "đao phủ - ác nữ" của "The Glory" Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon càng khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng, nhưng cũng "thòng tim" vì độ đáng yêu của mối tình chị em này.

Dispatch vừa tung ra bộ ảnh hẹn hò của bộ đôi nam chính - nữ phản diện trong The Glory, cư dân mạng không khỏi "bật ngửa" vì màn nên duyên có "1-0-2" này. Bởi trong phim, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon ở 2 phe trái ngược nhau giữa thiện và ác.

Từ Knet đến Vnet đều "há hốc miệng" khi nghe tin hẹn hò của cặp đôi:

"Ôi trời ơi, bất ngờ quá mà Do Hyun kém chị 5 tuổi thật sao. Nhìn không hề giống chuyện tình chị em nha."

"Đẹp đôi quá, tôi ủng hộ cặp này nhé!"

"Này có trong kế hoạch của Dong Eun (nữ chính và là nhân vật thành đôi với Do Hyun trong The Glory - PV) không vậy?"

"Tôi nghi cặp này lâu lắm rồi, thấy mấy cảnh hậu trường của Ji Yeon với Do Hyun kỳ lạ lắm."

Nhiều cư dân mạng đùa rằng đây có lẽ là plot twist thực sự của The Glory hay phải chăng sẽ có ngoại truyện hay phần 3 liên quan đến chuyện tình cảm của cặp đôi này, tiếc nuối cho cặp đôi Moon Dong Eun - Ha Do Yeong (nữ chính và chồng ác nữ) khi được đẩy thuyền nhiều nhất lại không thành đôi trong phim: "Biên kịch nói: Biết vậy tui để Dong Eun đến với Ha Do Yeong theo ý khán giả cho rồi".

Khán giả còn phát hiện 3 nam diễn viên trung tâm của phim - Ha Do Yeong (Jung Sung Il), Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) và Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun) đều đã bị Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) chinh phục.

Sau khi Dispatch đưa tin, công ty chủ quản của hai bên cũng xác nhận cặp đôi đang hẹn hò. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương. Sau thành công của The Glory, cả Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đều đang thăng hoa trong sự nghiệp. Công danh và tình duyên đều thuận của cặp đôi khiến fan ấm lòng.