Đáp án tham khảo các mã đề môn Tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

HHT - Chiều nay 10/6, gần 105.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành môn thi thứ hai là môn Ngoại ngữ - kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023.

Đề thi môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023 nhìn chung giữ ổn định về cấu trúc và độ khó so với đề thi năm ngoái với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Các đơn vị kiến thức được hỏi nằm trong chương trình Tiếng Anh THCS, chủ yếu là lớp 9. Cấu trúc đề thi quen thuộc sẽ không gây quá nhiều áp lực cho thí sinh; chỉ cần nắm chắc các kiến thức ngữ âm, ngữ pháp cơ bản và từ vựng trong SGK là có thể hoàn thành 70% bài thi.

Về nội dung và cấu trúc đề thi, các câu hỏi trong đề thi gồm các dạng bài quen thuộc như: Ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, chức năng giao tiếp, tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa, câu đồng nghĩa, đọc điển từ và đọc hiểu trả lời câu hỏi. Nội dung kiến thức được hỏi tập trung vào chương trình Tiếng Anh lớp 9, nhiều câu hỏi ngữ pháp trong chương trình học như: used to, động từ nguyên thể có “to”, câu điều kiện, câu so sánh, câu ước… Đặc biệt, đề thi không kiểm tra các phần kiến thức khó như cụm từ cố định, thành ngữ hay các từ vựng nâng cao.

75% câu hỏi của đề thi thuộc cấp độ Nhận biết - Thông hiểu và 25% câu hỏi còn lại của đề thi thuộc cấp độ Vận dụng - Vận dụng cao. Đề thi mặc dù không xuất hiện câu hỏi đánh đố nhưng có một số câu khó hơn mặt bằng chung của chương trình lớp 9 như câu số 17, 24, 28, 29, 39 của mã đề 023.

Nhìn chung, với đề thi này, ngoài việc cần phải nắm vững kiến thức nền tảng về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng trong SGK, thí sinh cũng cần phải có kỹ năng làm bài cẩn thận, tỉ mỉ vì các câu hỏi tuy không quá khó nhưng lại dễ gây nhầm lẫn. Mức điểm phổ biến với bài thi lần này có thể rơi vào khoảng 6,5 - 7 điểm. Mức điểm 9 có thể nhiều nhưng để đạt được điểm 10 thì cần phải có kiến thức mở rộng tốt.

Sau đây là đáp án tham khảo 24 mã đề thi tiếng Anh:

* Tiếp tục cập nhật...

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, buổi thi sáng nay có 594 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 1 thí sinh mang tài liệu và 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Hoàn thành bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ hôm nay, thí sinh sẽ thi môn Toán vào sáng mai. Để được xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên, thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm Văn và Toán nhân hệ số hai, cùng điểm Ngoại ngữ và ưu tiên.

Những học sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên trong ngày 12/6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ và điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội được công bố vào ngày 8-9/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.