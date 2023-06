"Đạp Gió 2023" công diễn 4: Chi Pu đổi phong cách 180 độ, giành chiến thắng tuyệt đối

HHT - Thêm một phần biểu diễn bùng nổ của Chi Pu chính thức lên sóng tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" (Đạp Gió 2023). Trái với số điểm chỉ về áp chót của đêm công diễn 3, ở công diễn 4, đội Chi Pu giành chiến thắng áp đảo với điểm số cao nhất.

Tập mới của Đạp Gió 2023 đã hé lộ toàn bộ phần biểu diễn của các thí sinh trong vòng công diễn 4. Đây là vòng đấu có sự tham gia của các khách mời đặc biệt. Mạnh Giai/ Jia (cựu thành viên miss A), Jessica và Châu Bút Sướng là ba tỷ tỷ được mời đến để trợ giúp thí sinh.

Ella và Chi Pu có lần thứ hai biểu diễn chung kể từ sau sân khấu See Tình. Cả hai nhận được trợ giúp từ Mạnh Giai, tạo thành bộ ba khuấy động trường quay với ca khúc Shut Up and Dance.

Chi Pu không có nhiều line hát và ít đứng ở vị trí center hơn so với các sân khấu trước. Tuy nhiên, cô vẫn làm tốt vai trò của mình và tỏa ra sức hút riêng. Nếu Muốn Đi Biển ở công diễn 3, Chi Pu đốn tim khán giả với tạo hình đáng yêu, ngọt ngào, đầy năng lượng, thì công diễn 4 cùng Shut Up and Dance lại đối lập hoàn toàn. Đại diện Việt Nam xinh đẹp trong set đồ denim đậm chất retro, cá tính hơn.

Phần trình diễn sôi động của Shut Up and Dance giúp đội Chi Pu giành phiếu bầu cao nhất từ trường quay với 839 điểm. Một kết quả quá đẹp và lội ngược dòng ngoạn mục đối với Chi Pu, khi ở công diễn trước, đội của cô chỉ về áp chót.

Bước tới công diễn 5, Chi Pu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi đại diện liên minh Ella biểu diễn ở 2 vòng đấu. Hai ca khúc do Chi Pu đảm nhận là Swing và Lonely Dance được cho là khó gấp đôi Muốn Đi Biển - bài hát từng làm cô phải bật khóc vì độ hiểm hóc. Kết quả của công diễn 5 cũng sẽ quyết định Chi Pu có thể tiến tới đêm Chung kết của Đạp Gió 2023 hay không.