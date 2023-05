Đạp Gió 2023: Màn đổi trang phục bất đắc dĩ của Chi Pu và stylist ở hậu trường

HHT - Hoàng Ku xứng đáng là “stylist có tâm nhất năm 2023” khi không tìm được đồ ưng ý cho Chi Pu thì sẵn sàng thực hiện màn đổi đồ bất đắc dĩ ngay tại hậu trường "Đạp Gió 2023".

Trong những tập đầu tiên của Đạp Gió 2023, hẳn ai cũng ấn tượng trước tốc độ thay đồ của Chi Pu khi cảm giác mỗi lần chuyển cảnh, cô lại đang diện một set đồ mới chưa từng xuất hiện trước đó. Để có được kho phục trang hoành tráng như thế, stylist Hoàng Ku và ê-kíp đã phải chuẩn bị hàng trăm món đồ cho Chi Pu mang sang Trung Quốc, chưa tính đến những bộ dự phòng sự cố xảy ra.

Dù vậy, Chi Pu tiết lộ cô vẫn rơi vào cảnh thiếu đồ để mặc. Như khi ghi hình tập luyện bài See Tình cùng cả đội, Chi Pu đã mang đến khá nhiều bộ đồ tập nhưng đạo diễn lại không ưng bộ nào. Cực chẳng đã, stylist Hoàng Ku đành tính đến phương án cuối cùng là cho Chi Pu mượn luôn chiếc áo thun trắng mà anh đang mặc, còn thiếu quần thì may sao chị cả Ella lại mang theo một chiếc quần jean vừa in với Chi Pu. Nhờ vậy mà Chi Pu đã có được set đồ đơn giản nhưng vẫn đủ thoải mái để tập nhảy.

Tất nhiên khi Chi Pu đã mặc áo thun cùng áo len của Hoàng Ku thì tất nhiên chàng stylist nổi tiếng phải mặc tạm đồ của Chi Pu. Chỉ có điều cô nàng khi đó mặc một chiếc áo vừa ôm vừa ngắn, khiến cho Hoàng Ku mặc vào thành áo lửng và ngượng ngùng tới nỗi phải mặc thêm áo khoác cho đỡ gây chú ý.

Trong video mà stylist Hoàng Ku mới đăng trên trang cá nhân, Chi Pu đã ôm Ella thật chặt thay cho lời cảm ơn về chiếc quần và tâm sự cô đã lo lắng suýt khóc vì tưởng không có trang phục để mặc ghi hình. Tham gia show giải trí đã dễ gặp trục trặc phát sinh, khi ghi hình ở nước ngoài thì rắc rối còn phức tạp hơn nữa nhưng thật may là cho đến lúc này, Chi Pu cùng ê kíp vẫn xử lý ổn thỏa.