Đạp Gió 2024: Suni Hạ Linh khoe giọng hát truyền cảm, trình diễn bứt phá ở công 4

HHT - Phần thi của đại diện Việt Nam - Suni Hạ Linh tại công 4 "Đạp Gió 2024" đang nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Màn biến hóa khôn lường của nữ ca sĩ khi trình diễn hai ca khúc "Nobody" và "Tinh Vệ" đang chứng minh nỗ lực chuyển mình của cô trong chương trình.

Trưa ngày 8/6, màn trình diễn của Suni Hạ Linh tại công 4 Đạp Gió 2024 đã chính thức lên sóng. Ở vòng thi này, đại diện Việt Nam được xếp vào đội cùng các thành viên Nicole Jung, Viên Á Duy, Tạ Kim Yến, Vinida dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Trần Hạo Vũ để trình diễn ca khúc Nobody phiên bản Trung.

Nobody vốn là ca khúc làm nên tên tuổi của Wonder Girls, từng công phá nhiều BXH tại Hàn Quốc và quốc tế, do đó để trình diễn bài hát này theo đúng tinh thần của bản gốc lại vừa đem đến phong cách riêng, mới lạ là không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, Suni Hạ Linh cùng các thành viên trong đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi khi giữ được phong cách vintage cùng micro như bản gốc, đồng thời tạo điểm nhấn với phần vũ đạo nhóm sôi động được làm mới.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ đến từ Việt Nam còn được các thành viên trong đội tin tưởng lựa chọn để diễn tiết mục Tinh Vệ cùng Nicole Jung (KARA) và một trong những tỷ tỷ hỗ trợ của Đạp gió mùa trước là Vương Phi Phi (cựu thành viên Miss A).

Mặc dù trình diễn cùng những nghệ sĩ thuộc hai nhóm nhạc K-pop đình đám một thời nhưng Suni không hề lép vế, thậm chí giọng hát trong và cao vút của cô được xem là điểm nhấn của bài.

Mặc dù trước khi trình diễn, Suni Hạ Linh cảm thấy áp lực và lo lắng khi thứ hạng của cô liên tục giảm sau mỗi công diễn. Bên cạnh đó, tỷ tỷ hỗ trợ Vương Phi Phi còn gặp sự cố về sức khoẻ khiến các thành viên trong đội bày tỏ lo lắng. Dẫu vậy, cả ba vẫn trình diễn rất chuyên nghiệp, tự tin khi đứng trên sân khấu khiến các chị đẹp khác trong hậu trường đều cảm phục.

Cuối cùng, điểm số được công bố của Tinh Vệ đạt 908 điểm cộng thêm số điểm của ca khúc Nobody đã giúp nhóm của Suni Hạ Linh nhận được 1783 điểm để vươn lên dẫn đầu vòng công diễn 4.