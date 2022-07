Đạt Kyo - từ Quán quân Vietnam Fitness Model đến Nam vương Siêu quốc gia châu Á

HHT - Constance Wu, nữ chính phim “Crazy Rich Asians” (Con nhà siêu giàu châu Á) vừa tiết lộ lý do cô vắng mặt trên mạng xã hội suốt 3 năm qua. Trái với hình dung của mọi người là cô giống một số ngôi sao khác không muốn dùng mạng xã hội vì thích sự riêng tư, lý do của Constance Wu thực ra rất nghiêm trọng.

HHT - Theo dự báo, từ thứ Bảy tuần này, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chạm đến ngưỡng nắng nóng 35 độ C và sẽ tăng mỗi ngày một độ lên 36 độ C (17/7), 37 độ C (18/7), 36 độ C (19/7). Nhiệt độ thấp nhất cũng luôn trong khoảng 27 - 28 độ C.