Đất Rừng Phương Nam: Khán giả thổn thức vì Hồng Ánh, Tuấn Trần vào vai Út Lục Lâm?

HHT - Sau những hình ảnh hậu trường, phim điện ảnh "Đất Rừng Phương Nam" chính thức ra mắt những thước phim đầu tiên. Sự xuất hiện của Hồng Ánh, Tuấn Trần tạo nên sự trông đợi và háo hức nơi khán giả.

Trong video đầu tiên của phim Đất Rừng Phương Nam, ngoài hai diễn viên chính của tác phẩm là Hạo Khang (vai bé An) và Hồng Ánh (mẹ của An), Tuấn Trần là gương mặt hiếm hoi lộ diện. Hiện tại, những khán giả chờ đón dự án đang tò mò về tạo hình của các nhân vật còn lại.

Trên bối cảnh cánh đồng rộng lớn của Đất Rừng Phương Nam, Tuấn Trần xuất hiện ngắn ngủi với đoạn trò chuyện cùng bé An: “Đi thăm ngoại mày hả? Ở đâu tao đưa mày đi?”. Tuy nhiên, vai diễn của nam diễn viên chưa chính thức được công bố. Nhân vật của Tuấn Trần mang phong thái rất "miền Tây sông nước". Trên mạng xã hội, một số bình luận đưa ra phỏng đoán anh sẽ vào vai Út Lục Lâm trong phim.

Theo đó, First look của Đất Rừng Phương Nam mở đầu bằng khung cảnh loạn lạc trong giai đoạn chiến tranh. Cậu bé An và mẹ tìm nhau giữa đám đông đầy hỗn loạn. Câu hát "Nhắn ai đi về miền đất phương Nam" vang lên cuối clip khiến người xem không khỏi thổn thức, nhớ về những kí ức đầy hoài niệm.

First look poster cũng khắc họa cái ôm đầy cảm xúc của nhân vật An và mẹ. Hình ảnh của diễn viên Hồng Ánh và Hạo Khang được nhiều khán giả chia sẻ lại và bình luận rằng chắc chắn sẽ ra rạp thưởng thức bộ phim.

Đất Rừng Phương Nam là hành trình nhân vật An đi tìm cha khắp nơi cùng những người bạn đồng hành. Dự án được chỉ đạo bởi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khởi động cách đây hơn 1 năm, thời gian quay phim kéo dài 50 ngày.

Trước đó, loạt ảnh hậu trường cho thấy Tuấn Trần thực hiện nhiều cảnh quay chăn trâu, cưỡi ngựa, tắm sông... Anh cũng rèn luyện ngoại hình để có thể hóa thân thành nhân vật một cách trọn vẹn nhất.

Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh được thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Bản truyền hình phát hành cách đây 25 năm từng tạo nên thành công lớn. Do đó, khán giả kì vọng bản điện ảnh có thể tạo tiếng vang và đạt được những thành tích mới.