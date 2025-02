Đậu hũ vàng chấm nước muối hẹ gây sốt: Có gì đặc biệt khiến giới trẻ truy lùng?

HHT - Mỗi năm xuất hiện đúng một lần nhưng vẫn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" - đó chính là món đậu hũ vàng chấm nước muối hẹ, món ăn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội suốt những ngày qua.

Cứ hiếm là quý! Điều này càng đúng hơn khi nói về món đậu hũ vàng chấm nước muối hẹ khiến mọi người "nói chuyện nhiều" những ngày gần đây. Xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau Tết Nguyên Tiêu, món ăn này khiến giới trẻ "tranh nhau" check-in vì sợ bỏ lỡ một trào lưu đặc biệt.

Một chiếc đậu hũ vàng rộm, ngoài giòn trong mịn, chấm vào chén nước muối hẹ đậm đà - nghe đơn giản nhưng ăn là "cuốn". Một số bạn trẻ nhận xét: "Ăn thì cũng bình thường thôi, nhưng một năm có một lần thì đáng để thử". Cũng có người cho biết: "Năm ngoái ăn, năm nay ăn tiếp, không hiểu sao cứ cuốn kiểu gì".

Không chỉ TikToker mà dân tình cũng rủ nhau đi thử "cho biết", vì món đậu hũ vàng này chỉ xuất hiện một năm một lần. Trên mạng, có người hài hước bình luận: "Mình nghĩ có thể mua đậu hũ non về chiên rồi chấm nước mắm chua ngọt vị cũng na ná, còn hút là do ăn trải nghiệm và hiệu ứng đám đông".

Món đậu hủ vàng chấm nước muối hẹ không phải mới xuất hiện mà đã gắn bó với cộng đồng người Hoa gốc Triều Châu từ lâu đời. Công thức gia truyền này đặc biệt phổ biến ở khu vực Phổ Ninh (Quảng Đông), nơi món ăn được xem như một phần quan trọng trong ẩm thực truyền thống.

Điểm đặc biệt của đậu hủ vàng nằm ở nguyên liệu - sữa đậu nành được nấu cùng nước nghệ để tạo nên sắc vàng rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc. Trong khi đó, nước muối hẹ mang lại hương vị hài hòa, kết hợp vị mặn, thơm của hẹ, tạo nên sự cân bằng cho món ăn.

Không đơn thuần là một món ăn chơi, đậu hủ vàng chấm nước muối hẹ còn là "công thức" của sự may mắn. Theo quan niệm của người Hoa, ăn món này vào dịp Tết Nguyên Tiêu sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho cả năm. Vì vậy, nhiều người không chỉ ăn cho ngon mà còn ăn để… cầu may!

Ngoài đậu hủ chấm nước muối hẹ, khu vực Hội quán Nghĩa An còn có bánh hẹ, bánh lá liễu, bánh môn... Đây không chỉ là cơ hội để thưởng thức ẩm thực truyền thống mà còn là dịp để hòa mình vào không khí lễ hội, tận hưởng nét đẹp văn hóa độc đáo.