Đây chính là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2021, lên đến 2 nghìn tỉ đồng!

HHT - Trong số những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2021, "điệp viên 007" Daniel Craig thu về mức cát-xê siêu to khổng lồ lên đến 100 triệu USD (gần 2.300 tỷ đồng)!

Cát-xê của những ngôi sao hàng đầu Hollywood luôn là đề tài thu hút sự tò mò của công chúng. Để tổng kết năm 2021 với nhiều biến động trong ngành công nghiệp phim ảnh, danh sách những diễn viên có mức lương khủng nhất đã được công bố.

Đứng đầu danh sách chính "điệp viên 007" lịch lãm Daniel Craig với mức lương "sương sương" 100 triệu USD. Sau hợp đồng "khủng" với Netflix, hai phần tiếp theo của loạt phim Knives Out (Kẻ Đâm Lén) mà anh tham gia sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một phần doanh thu dự kiến của phần phim đánh dấu lần cuối cùng mà Craig hóa thân thành đặc vụ MI6 James Bond - No Time to Die - được dự đoán sẽ làm tăng hơn nữa con số cát-xê cuối cùng mà nam diễn viên người Anh nhận được.

Từng giữ ngôi vương trong danh sách này năm ngoái, tuy nhiên Dwayne Johnson đã trượt xuống vị trí thứ thứ hai năm nay với số tiền "khiêm tốn" - 50 triệu USD. Với hai tác phẩm nổi bật là Jungle Cruise và Red Notice, "The Rock" luôn chứng minh được sức hút không thể bàn cãi của mình.

Với 40 triệu USD, ngôi sao Will Smith đang xếp hạng ba. Dù khá ít hoạt động trong năm nay, nhưng vai diễn truyền cảm hứng Richard Williams trong bộ phim tiểu sử chính kịch King Richard (Huyền Thoại Nhà Williams) đã mang về cho nam diễn viên một khoản thu nhập ấn tượng.

Ngoài những gương mặt dẫn đầu trên đường đua thu nhập, những cái tên quen thuộc tiếp theo cũng không quá bất ngờ. Nam tài tử Leonardo DiCaprio đã kết lại một năm 2021 với bộ phim viễn tưởng thú vị Don’t Look Up và thu về cho mình 30 triệu USD cả năm. Đại diện phái nữ đầu tiên xuất hiện trong danh sách chính là bạn diễn trong phim của anh, minh tinh Jennifer Lawrence với con số không hề thua kém là 25 triệu USD.

Kết lại một năm 2021 với những diễn biến khó lường của dịch bệnh khi những rạp phim, trường quay phải đóng cửa, lợi nhuận của giới nghệ sĩ cũng có phần nào ảm đạm. Tuy nhiên, làn gió mới mang tên nền tảng phim trực tuyến như Netflix, Disney + đã phần nào điểm thêm vài tia sáng hy vọng cho một nền điện ảnh ngày càng phát triển trong năm 2022 tới.

