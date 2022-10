Đây chính là sao nam khiến Yoona, Taeyeon SNSD và Chaeyoung TWICE đều "u mê"

HHT - Timothée Chalamet - chàng thơ của Hollywood chính là người khiến trái tim của 3 mỹ nhân K-Pop Yoona, Taeyeon (SNSD) và Chaeyoung (TWICE) "liêu xiêu" mỗi khi nhắc đến.

Đều là những thần tượng K-Pop có sự nghiệp thành công, cùng kinh nghiệm trong nghề "uyên thâm", Taeyeon, Yoona hay Chaeyoung đều rất cẩn trọng trong việc thể hiện cảm xúc cuồng nhiệt dành cho những người nổi tiếng, đặc biệt là sao nam. Thế nhưng, có một nam diễn viên khiến cả ba không ngại ngần thể hiện sự cuồng nhiệt của mình làm fan thích thú - đó chính là Timothée Chalamet.

Yoona - một "fan cứng" trung thành của Timothée Chalamet, với độ u mê được công khai trên mọi mặt trận. Vào năm 2021, nữ thần K-Pop đã đăng tải hình ảnh của Timothée Chalamet lên Story Instagram cá nhân, kèm theo tên của những bộ phim mà anh đã tham gia là Call Me By Your Name, A Rainy Day In New York, Little Woman và Dune.

Trong tập phát sóng chương trình kỷ niệm 15 năm debut của SNSD mang tên Soshi TamTam, Yoona đã cùng các thành viên chơi một trò chơi về tình yêu dựa trên MBTI (bài kiểm tra tính cách). Khi được đưa ra tình huống nếu được Timothée Chalamet hỏi rằng: "Bạn sẽ đi chơi với tôi chứ?", Yoona đã lập tức trả lời: "Vâng ạ" mà không mảy may suy nghĩ.

Trong chương trình The Game Caterers, SNSD đã trượt mất giải thưởng vì Sunny quên mất tên của Timothée Chalemet trong trò nhìn hình đoán người. Yoona cho biết cô khá sốc, vì Sunny lại mắc lỗi đáng tiếc như vậy, trong khi cả nhóm đã gửi hình của nam diễn viên vào nhóm chat trước khi quay hình để luyện tập.

Taeyeon cũng không hề thua kém người em gái cùng nhóm khi vô tư đề cập đến sự ái mộ dành cho Timothée Chalemet, trong khi đang luyện tập cùng các dancer đợt trở lại với ca khúc INVU.

Về phần Chaeyoung, niềm hâm mộ đối với Timothée Chalemet trong nữ thần tượng luôn luôn được nhắc đi nhắc lại khiến fan "nằm lòng".

Trong đợt quảng bá ca khúc Scientist, cô nàng đã được một người hâm mộ "test độ fan cứng" bằng cách đưa ra một câu hỏi hóc búa về sự nghiệp Timothée Chalemet, cụ thể là về cái tên Lil Timmy Tim. Kết quả, Chaeyoung vẫn biết được đó chính là nghệ danh của Timothée Chalemet khi còn là một rapper tuổi teen.

Trong chương trình No Much Prepare (My Alcohol Diary), Chaeyoung lại một lần nữa hú hét cùng rapper Lee Young Ji khi đề cập đến Timothée Chalemet. Nữ thần tượng ước các ngôi sao quốc tế cũng sử dụng tài khoản Bubble (một nền tảng trả phí để idol tương tác cùng người hâm mộ) và người cô nghĩ đến đầu tiên không ai khác ngoài Timothée Chalemet.