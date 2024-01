Đây là lý do vì sao cuộc thi Miss Universe 2024 chắc chắn sẽ được tổ chức tại Mexico

HHT - Trong thông báo mới nhất từ tổ chức Miss Universe, tập đoàn JKN Global Group không còn là chủ sở hữu duy nhất của tổ chức này. Sự thay đổi về quyền sở hữu lý giải vì sao đất nước Mexico lại được lựa chọn để tổ chức Miss Universe 2024 nhanh đến như vậy.

Cách đây ít lâu, khi cuộc thi Miss Universe 2023 chỉ vừa kết thúc, tổ chức Miss Universe đã ngay lập tức công bố đất nước sẽ tổ chức cuộc thi năm 2024 là Mexico. Với lần thi thứ 73 vừa rồi, Miss Universe đã vượt qua Miss World trở thành cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế có số lần tổ chức nhiều nhất (Miss World mới tổ chức được 70 lần, lần sắp tới là 71). Cuộc thi Miss Universe 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay.

Người hâm mộ sắc đẹp quốc tế khá ngạc nhiên vì hiếm khi tổ chức Miss Universe lại có sự quyết định chắc chắn về địa điểm tổ chức cho cuộc thi tiếp theo sớm như vậy. Và mới đây, nguyên nhân của quyết định này đã được sáng tỏ. Ngày 23/1, tập đoàn JKN Global Group đã tổ chức họp báo công bố chính thức bán 50% cổ phần của tổ chức Miss Universe cho tập đoàn Legacy Holding Group USA với trị giá 16 triệu USD (gần 400 tỷ VNĐ).

Như vậy, tổ chức Miss Universe sẽ được phân chia thành hai công ty quản lý. Tập đoàn Legacy Holding Group USA có trụ sở chính tại Mexico, đại diện là ông Raul Rocha Cantu sẽ quản lý khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tập đoàn JKN Global Group có trụ sở chính ở Thái Lan, do bà Anne Jakrajutatip đại diện sẽ chịu trách nhiệm khu vực châu Á và các lục địa còn lại. Trụ sở chính của tổ chức Miss Universe đặt tại thành phố New York sẽ do tập đoàn JKN Global quản lý.

Miss Universe không chỉ là cuộc thi nhan sắc quốc tế khốc liệt nhất hành tinh, mà còn là cuộc thi mang đến nhiều bất ngờ nhất cho người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử thi nhan sắc quốc tế, tổ chức Miss Universe đã tuyên bố xóa bỏ mọi rào cản đối với phụ nữ muốn tham gia cuộc thi. Bắt đầu từ năm 2024, không chỉ phụ nữ đã có kết hôn, sinh con được tham gia cuộc thi mà phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều được quyền ghi danh tham gia Miss Universe.

Ngay sau quyết định này, đã có 2 phụ nữ lớn tuổi mạnh dạn ghi danh tham gia các cuộc thi cấp quốc gia: Bà Jocelyn Cubales, 69 tuổi ghi danh tham gia Miss Universe Philippines 2024, và bà Iris Amelia, 72 tuổi ghi danh tham gia Miss Universe Argentina 2024.

Cuộc thi Miss Universe 2024 hiện đã có 6 thí sinh chính thức ghi danh, trong đó các đại diện đến từ Trung Quốc, Mông Cổ và Kyrgyzstan là những đại diện vốn được cử đến Miss Universe 2023, nhưng vì lý do cá nhân hoặc trục trặc visa mà họ phải chuyển sang thi Miss Universe 2024.