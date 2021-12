Đề cử Cặp đôi được yêu thích 2021: Song Hye Kyo và tình trẻ đang hot vẫn gặp đối thủ mạnh

HHT - Bảng công bố đề cử 5 cặp đôi được yêu thích nhất do SBS bình chọn năm 2021 ngoài Song Hye Kyo - Jang Ki Yong, còn những cặp đôi khiến khán giả khó lòng bỏ qua như Kim Da Mi - Choi Woo Sik, Kim Yoo Jung - Ahn Hyo Seop...

Mới đây, đài SBS đã chính thức mở cổng bình chọn cho cặp đôi được yêu thích nhất năm 2021, đối với những bộ phim do SBS phát hành. Trong đó, 5 cặp đôi lọt vào bảng bình chọn lần lượt gồm có: Uhm Ki Joon - Kim So Yeon, Ahn Hyo Seop - Kim Yoo Jung, Lee Sang Yoon - Honey Lee, Song Hye Kyo - Jang Ki Yong và Choi Woo Sik - Kim Da Mi.

Nếu khoảng nửa đầu năm 2021 có cặp đôi quyền lực chiếm trọn sự chú ý của khán giả là Uhm Ki Joon và Kim So Yeon, trong bom tấn truyền hình Cuộc Chiến Thượng Lưu. Thì khoảng nửa cuối năm lại có cặp đôi chị em Song Hye Kyo và Jang Ki Yong cùng câu chuyện tình đẫm nước mắt Now, We Are Breaking Up.

Ngoài ra, các cặp đôi còn lại cũng là những nhân tố nổi bật, được yêu thích không kém, khiến khán giả phân vân khi quyết định bỏ phiếu. Choi Woo Sik và Kim Da Mi trong Our Beloved Summer mặc dù là cặp đôi vừa lên sóng không lâu, nhưng mức độ ảnh hưởng không hề nhỏ. Dưới phần bình chọn của cả hai, có đến hơn 44 ngàn tương tác và bình luận, thể hiện sự quan tâm của khán giả.

Trong khi đó, bộ đôi Lee Sang Yoon và Honey Lee cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ, nhờ phản ứng hóa học ăn ý và đầy khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của cả hai trong Nữ Thanh Tra Tài Ba.

Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop là cặp đôi cổ trang duy nhất xuất hiện trong bảng bình chọn "Best Couple 2021" năm nay, nhưng mức độ thu hút của cả hai lại thuộc hàng khủng chỉ sau cặp đôi Choi Woo Sik - Kim Da Mi. Dù mới mở cổng bình chọn, nhưng bộ đôi chiêm tinh gia và nàng họa sĩ của Bầu Trời Rực Đỏ đã nhận về hơn 39 ngàn bình luận và tương tác.

Hạng mục bình chọn cho Best Couple 2021 nằm trong khuôn khổ của chương trình SBS Drama Awards 2021, diễn ra vào đúng ngày cuối cùng 31/12/2021. Chương trình sẽ do cặp đôi MC Shin Dong Yup và Kim Yoo Jung dẫn chính.

Đồng thời, vì tình hình dịch COVID-19 vẫn đang tăng cao, nên đêm trao giải được diễn ra nhưng không có khán giả tham dự. Ngoài ra, chương trình vì để an toàn cho khách mời cũng như những người tham dự đêm trao giải, cúp chiến thắng sẽ được đặt lên bàn, người chiến thắng sẽ lên nhận cúp và phát biểu chứ không giao lưu với khách mời hoặc MC như thường lệ.