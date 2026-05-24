Đề thi V-ACT 2026 đợt 2: Teen 2K8 “căng não” chạy đua với áp lực thời gian

HHTO - Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức khép lại. Ngay sau buổi thi, mạng xã hội đã nhanh chóng tràn ngập những bài đăng “rì-viu” đề từ các bạn thí sinh. Nhiều teen cho rằng dù cấu trúc đề thi quen thuộc, áp lực thời gian vẫn là “trùm cuối” khiến không ít bạn “hụt hơi” trong phòng thi.

Rút kinh nghiệm từ đợt thi trước, nhiều sĩ tử đã “bỏ túi” cho mình những “bí kíp” tâm đắc để bước vào đợt thi lần này với tâm thế tự tin hơn. Mặt bằng chung, các bạn cho rằng đề thi vẫn giữ cấu trúc quen thuộc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Áp lực thời gian tiếp tục là “chướng ngại” lớn, đặc biệt ở những câu hỏi có ngữ liệu dài, hay cần phải tính toán phức tạp và suy luận.

Ngay sau khi kết thúc giờ thi, hàng loạt bài đăng rì-viu đề từ các sĩ tử 2K8 đã "lên sóng".

Ở phần Tiếng Việt, đề thi xoay quanh các dạng câu hỏi nhận biết như tìm lỗi sai, chính tả, đối luật thơ. Nội dung câu hỏi được các bạn nhận xét là không quá lạ lẫm, nhưng nếu chỉ đọc qua loa thì rất dễ bị “sập bẫy” đáng tiếc ở những câu dễ ăn điểm.

Môn Toán tiếp tục bám sát kiến thức nền, với nhiều câu hỏi có thể xử lý nhanh bằng máy tính nếu teen nắm được hướng giải quyết đề bài. Nhìn chung các dạng bài xuất hiện khá quen thuộc, không quá đánh đố nhưng vẫn có độ phân hóa thí sinh rõ rệt.

Đến phần Tiếng Anh, đề thi gần như không thay đổi so với đợt trước, khiến nhiều teen phần nào “thở phào”. Hầu hết các bạn có phản hồi khá tích cực về phần thi này vì đề vẫn tập trung vào vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng đọc hiểu ở mức ổn định, không xuất hiện quá nhiều yếu tố bất ngờ.

Trong khi đó, phần Phân tích số liệu lại khiến sĩ tử “căng não” vì áp lực thời gian ở các câu yêu cầu đọc hiểu dữ liệu, xử lý thông tin và tính toán. Không ít teen chia sẻ rằng bản thân đã “hụt hơi” ở phần này. Ngược lại, phần Suy luận khoa học chủ yếu tổng hợp các kiến thức đã được học trên trường lớp, nên nhiều bạn khá tự tin và kỳ vọng có thể giành được điểm cao cho bài thi.

Một số bình luận hài hước của teen sau khi hoàn thành bài thi trên mạng xã hội Threads:

“Lâu rồi mới được ‘lụi’ nhiều vậy.”

“Nguyện ‘ăn chay’ một tháng nếu V-ACT 800+.”

“Toán nhiều câu quen, bấm máy được nhưng không chắc nền là dễ ‘đứng hình’.”

“Tuần này chắc sẽ có nhiều bạn quay trở lại đường đua AllStars THPT lắm đây!”

Sau đợt thi, nhiều teen đã tiếp tục "tăng tốc" cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhìn chung, đề thi V-ACT đợt 2 năm 2026 được nhiều thí sinh đánh giá độ khó ở mức ổn định nhưng vẫn phân hóa thí sinh tốt. Theo thông tin từ ĐHQG TP.HCM, điểm thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6/2026. Trong thời gian chờ kết quả, nhiều teen đã nhanh chóng “quay xe”, tiếp tục “tăng tốc” ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 để đảm bảo cơ hội xét tuyển trong “chặng nước rút” sắp tới.