Đề thi và đáp án tham khảo các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024

HHT - Sau 3 ngày diễn ra, kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 đã khép lại vào chiều nay 28/6. Dưới đây là đề thi và đáp án tham khảo các môn của kỳ thi.

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất với 109.078 thí sinh. 4 vị trí tiếp theo là TP.HCM (90.062 thí sinh), Thanh Hóa (38.775 thí sinh), Nghệ An (37.044 thí sinh) và Đồng Nai (34.088 thí sinh).

So với năm 2023, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay hiện không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ, lọt đề thi. Số thí sinh vi phạm quy chế thi giảm đáng kể so với năm 2023. Cụ thể, buổi thi Văn có 7 thí sinh (năm 2023 là 12 thí sinh), buổi thi Toán có 3 thí sinh (năm 2023 là 4 thí sinh), buổi thi Tổ hợp có 9 thí sinh (năm 2023 là 22 thí sinh).

Dưới đây là đề thi, đáp án tham khảo các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, mời thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Môn Ngữ văn

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT 2024 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi Tốt nghiệp THPT; cũng phù hợp với yêu cầu cho một kì thi cuối cùng của Chương trình Giáo dục ra đời cách đây gần hai thập kỉ.

Hai phần Đọc hiểu và Làm văn trong đề đều theo mô hình cơ bản từ kì thi năm 2017 đến nay với cấu trúc, kiểu dạng và mức độ nhận thức trong các câu hỏi không có những bất ngờ vốn luôn bao hàm sự mới mẻ với thí sinh, không làm khó nhưng cũng không đem tới nhiều sự hứng thú, yếu tố vốn không nên thiếu khi tới với văn chương. Khả năng phân loại của đề vẫn là sự phân loại của các mức độ đọc hiểu và cảm thụ văn bản, sự phân loại được ghi nhận bởi cách đánh giá tinh tế, chính xác của giám khảo.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem gợi ý giải đề môn Văn TẠI ĐÂY.

Môn Toán

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tương đồng với đề tham khảo Bộ GD&ĐT công bố ngày 22/03/2024 do đây là năm cuối cùng thực hiện dạy, học và thi theo Chương trình GDPT năm 2006. Điều này sẽ không gây ra sự xáo trộn trong việc ôn tập của thí sinh, phù hợp với mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên đề thi vẫn có sự phân hóa ở nhóm các câu hỏi cuối để phục vụ cho mục tiêu xét tuyển Đại học. Dự kiến phổ điểm sẽ dao động ở mức 7 điểm, số lượng điểm 10 sẽ rất ít.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem đề thi và đáp án tham khảo 24 mã đề môn Toán TẠI ĐÂY.

Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay giữ sự ổn định về cấu trúc, format so với các năm trước, mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút. Nội dung đề thi đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học. Các câu hỏi phần lớn thuộc chương trình lớp 12 (chiếm 90% số câu hỏi trong đề thi), còn lại là phần kiến thức thuộc chương trình lớp 11. Khoảng 70-75% số câu hỏi thuộc mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 25%-30% số câu hỏi còn lại thuộc mức độ Vận dụng và Vận dụng cao.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem đề thi và đáp án tham khảo 24 mã đề Tổ hợp Khoa học tự nhiên TẠI ĐÂY.

Tổ hợp môn Khoa học xã hội

Năm 2024 là năm cuối cùng thi theo bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội năm nay có các câu hỏi tiệm cận với cách ra đề mới của bài tốt nghiệp THPT 2025, đồng thời vẫn đảm bảo chuẩn cấu trúc và dạng thức của bài thi tốt nghiệp THPT như Bộ GD&ĐT công bố. Mỗi môn thi thành phần của bài thi gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học. Dự kiến phổ điểm mỗi môn trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội sẽ trong khoảng 7-8 điểm.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem đề thi và đáp án tham khảo 24 mã đề Tổ hợp Khoa học tự nhiên TẠI ĐÂY.

Môn tiếng Anh

Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo Chương trình GDPT năm 2006. Do đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản bám sát cấu trúc đề thi tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố vào tháng 3 năm 2024, tương tự với đề tốt nghiệp THPT năm 2023; đề vẫn có các câu hỏi để phân loại thí sinh và phù hợp với yêu cầu cho mục tiêu xét tuyển Đại học.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem đề thi và đáp án tham khảo 24 mã đề môn tiếng Anh TẠI ĐÂY.