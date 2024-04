Deadpool and Wolverine: Phi vụ lớn của Vũ trụ điện ảnh Marvel

HHT - Trailer mới ra mắt của "Deadpool 3" tạo làn sóng bàn luận sôi nổi của người hâm mộ toàn cầu khi "tái sinh" Người Sói Wolverine và mang loạt dị nhân trở lại. Đây cũng là lần đầu Marvel đi ngược truyền thống, thử sức với một bộ phim nhãn R.

Nếu đoạn giới thiệu đầu tiên của Deadpool and Wolverine đã soán ngôi Spider-Man: No Way Home về kỷ lục "trailer phim được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ" với hơn 365 triệu lượt xem, thì trailer thứ hai của phim cũng bùng nổ không kém khi chính thức cho Wolverine lên sóng kèm theo nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn, những tình tiết thú vị được Marvel cài cắm xuyên suốt các khung hình.

Sau những năm tháng phiêu bạt trong Deadpool (2016) và Deadpool 2 (2018), nay Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) đã chọn sống một cuộc đời bình thường với những người mà anh yêu quý. Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", anh bất ngờ bị phía phản diện mới đến tận nhà gõ cửa hỏi thăm.

Vì biết một mình không thể đấu lại thế lực tà ác, Deadpool đã tìm đến Wolverine (Hugh Jackman thủ vai) để nhờ sự giúp đỡ. Một người trầm tính nghiêm túc, người còn lại nhí nhố thích gây chuyện nên đương nhiên bộ đôi này lúc đầu không hề hợp nhau. Sau những trận đấu "giao hữu" thừa sống thiếu chết, Deadpool và Wolverine cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt tay nhau vì hòa bình của thế giới mà mình đang sống.

Trước đó, có nhiều đồn đoán xoay quanh việc Wolverine trong Deadpool 3rốt cuộc là ai, vì Người Sói do Hugh Jackman thủ vai vốn đã hy sinh từ lâu trong Logan (2017). Nhiều khán giả từng cho rằng Wolverine vì lý do nào đó mà được hồi sinh, một số lại đưa ra giả thuyết có thể đây là một bản thể khác của anh.

Cuối cùng thì những nghi vấn cũng đã được giải quyết khi trong trailer mới này khi Wolverine được xác nhận là X-Men đến từ thế giới khác, vận dụng thuyết đa vũ trụ đặc trưng của MCU.

Ngoài sự trở lại của Wolverine, người hâm mộ còn "soi" ra trong trailer có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như Pyro, Lady Deathstrike, Azazel,... và em gái giáo sư X, Cassandra Nova dự kiến được xây dựng là phản diện chính của phim.

Đặc biệt, ở gần cuối trailer ta thấy cảnh cả Deadpool và Wolverine đã cùng nhau nhảy vào một cánh cổng không gian. Khoảnh khắc này có ý nghĩa rất lớn với Marvel, vì nó có biểu tượng cho cầu nối để hãng phim chính thức đưa Deadpool và X-Men vào vũ trụ chính.

Theo thông tin từ nhà phát hành, Deadpool and Wolverine sẽ được gắn nhãn R bởi một số cảnh bạo lực, máu me và những câu châm biếm thiếu lành mạnh không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Được phát hành bởi 20th Century Fox vào năm 2016 và 2018, hai phần phim Deadpool trước đã thu về 1,56 tỷ đôla (khoảng 39,6 nghìn tỷ đồng) tại phòng vé toàn cầu. Sau phi thương vụ mua lại Fox của Disney, Deadpool 3 chính thức trở thành bộ phim được xếp hạng R đầu tiên được sản xuất bởi Marvel Studios.

Deadpool and Wolverine do Shawn Levy đạo diễn, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Reynolds và Levy được ghi nhận là đồng biên kịch. Phim dự kiến ra rạp ngày 26/7/2024.