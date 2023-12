Death's Game - Trò Chơi Tử Thần: Dàn diễn viên chất lừ, nội dung gay cấn không kẽ hở

HHT - Là một trong những bộ phim Hàn chốt sổ năm 2023, "Death's Game" (Trò Chơi Tử Thần) không khiến khán giả thất vọng với màn ra mắt ấn tượng. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên chất hơn nước cất, bộ phim còn ghi điểm với nội dung kịch tích, gay cấn, cốt truyện lôi cuốn, cảnh quay mãn nhãn.

Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) được chuyển thể từ webtoon đình đám cùng tên. Bộ phim xoay quanh Choi Yi Jae (Seo In Guk thủ vai) - một chàng trai trẻ liên tục gặp trắc trở trong cuộc sống. Vì không thể cáng đáng thêm sau nhiều lần thất bại nên đã quyết định tự kết thúc sinh mệnh. Hồi gay cấn bắt đầu khi Choi Yi Jae gặp được Thần chết (Park So Dam thủ vai) và bị trừng phạt trải qua cái chết nhiều lần trong 13 kiếp sống với những thân phận khác nhau.

Yếu tố quan trọng giúp bộ phim được chú ý ngay cả khi chưa lên sóng và nhanh chóng tiếp cận được người xem, chính là sở hữu dàn diễn viên sáng giá từ diễn xuất cho tới ngoại hình: Seo In Guk, Park So Dam, Lee Do Hyun, Lee Jae Wook, Kim Jae Wook, Choi Si Won, Go Youn Jung... Việc hội tụ những cái tên xu hướng với khả năng diễn xuất đã được bảo chứng qua các tác phẩm trước, khiếnTrò Chơi Tử Thần được quan tâm hơn bao giờ hết.

Trò Chơi Tử Thần bao gồm 8 tập phim và được chia thành 2 phần phát sóng, 4 tập đầu đã được phát hành vào ngày 15/12. Bộ phim cho người xem trải nghiệm nhiều thể loại khác nhau nhưng hoàn toàn không có cảm giác bị rối, thay vào đó là những thước phim kịch tính, mãn nhãn đến từng phút.

Lấy bối cảnh viễn tưởng, ranh giới qua lại giữa sự sống và cái chết, các câu chuyện về một nhân vật mới liên tục mở ra, khai thác vòng lặp 13 số phận hoàn toàn khác nhau mang tới cảm giác tò mò. Mỗi cú twist đều khiến người xem phải "há hốc mồm" vì không thể lường trước, hoàn toàn không có chỗ cho sự nhàm chán.

Hai kiếp sống đầu tiên của Yi Jae xuất hiện chớp nhoáng, được sử dụng như một bước đệm cho những tình tiết phía sau. Kiếp sát thủ và vận động viên võ thuật được xây dựng chi tiết và ấn tượng với những cảnh hành động, đua xe tốc độ đầy mãn nhãn.

Bên cạnh đó, vai diễn trong Trò Chơi Tử Thần cũng là vai diễn cuối cùng của Lee Do Hyun trước khi anh lên đường nhập ngũ. Và như thường lệ, nam thần sinh năm 1995 lại khiến fan "sưng mắt" vì không thoát được vai diễn bi lụy.

Sở hữu motip tương tự Thử Thách Thần Chết - tác phẩm đã từng làm mưa làm gió màn ảnh rộng năm 2017, Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) đang nắm giữ tiền đề quan trọng để chinh phục được khán giả toàn cầu.

4 tập cuối với những câu chuyện khác, dự kiến ​​​​phát hành vào ngày 5/1 năm 2024.